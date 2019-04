Focus Home Interactive : Bruxelles accuse Valve et 5 éditeurs de jeux vidéo de " géoblocage "

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission européenne a fait part à Valve, propriétaire de la plateforme de distribution de jeux vidéo «Steam», ainsi qu'à cinq éditeurs de jeux vidéo sur PC (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media et ZeniMax), de son avis préliminaire selon lequel ils empêchent les consommateurs d'acheter des jeux vidéo au niveau transfrontière dans d'autres États membres, enfreignant en cela les règles de l'Union européenne en matière de concurrence.Valve — par l'intermédiaire de Steam — distribue sous forme numérique les jeux vidéo sur PC de chacun des cinq éditeurs de jeux vidéo sur PC concernés par l'enquête et fournit également des "clés d'activation" à ces mêmes éditeurs.Ces "clés d'activation" sont nécessaires pour permettre aux consommateurs de jouer à plusieurs jeux vidéo sur PC achetés sur d'autres canaux de distribution que Steam, c'est-à-dire à des jeux qu'ils ont téléchargés ou achetés sur des supports physiques, comme des DVD. Après avoir acheté certains jeux vidéo sur PC, les utilisateurs doivent confirmer leur "clé d'activation" sur Steam pour authentifier le jeu et être à même d'y jouer. Ce système s'applique à de nombreux jeux, notamment des jeux de sports, de simulation et d'action.La Commission estime à titre préliminaire que Valve et les cinq éditeurs de jeux vidéo sur PC ont conclu des accords bilatéraux visant à empêcher les consommateurs d'acheter et d'utiliser des jeux vidéo sur PC achetés ailleurs que dans leur pays de résidence ("géoblocage"). Une telle pratique est contraire aux règles de l'Union européenne en matière d'ententes et d'abus de position dominante.