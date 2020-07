Focus Home Interactive : Cession par Nabuboto et Innelec Multimedia de l'intégralité de leurs actions Focus Home Interactive au profit de Neology Holding

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (Paris:ALFOC) (FR0012419307 ALFOC), éditeur de jeux vidéo, annonce avoir été informée aujourd'hui par FLCP & Associés au travers de sa filiale Neology Holding, Société Civile Nabuboto (« Nabuboto ») et Innelec Multimédia de la signature ce jour d’un contrat portant sur la cession par Nabuboto et Innelec Multimedia de l’intégralité des 1 883 218 actions Focus Home Interactive qu’elles détiennent, soit 35,48% du capital, au profit de Neology Holding.

Cette cession se ferait sur la base d’un prix de 40 euros par action Focus Home Interactive, représentant un montant total pour le bloc d'actions susvisé d'environ 75,3 millions d’euros et une valeur totale d'environ 212,3 millions d'euros pour l'intégralité des actions composant le capital de la Société.

Selon les termes du contrat, Nabuboto réinvestirait un montant de 11,3 millions d’euros au sein de Neology Holding.

A l’issue de ces opérations dont la réalisation est prévue fin juillet, il est prévu que trois nouveaux membres désignés sur proposition de Neology Holding intègrent le Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive en remplacement de membres existants et que Monsieur Fabrice Larue prenne par ailleurs la présidence du Conseil de Surveillance. Ainsi, à la date de réalisation, le Conseil de Surveillance demeurerait composé de quatre membres, trois membres désignés sur proposition de Neology Holding et Denis Thébaud.

Jürgen Goeldner, Président du Directoire de Focus Home Interactive, déclare : « Focus Home Interactive remercie Monsieur Denis Thébaud ainsi que Nabuboto et Innelec Multimedia pour leur soutien dans le déploiement de sa stratégie depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis d’accueillir à notre capital FLCP & Associés via Neology Holding compte tenu de son expérience de premier plan dans le secteur des médias ».

Fabrice Larue, Président de FLCP & Associés, précise : « Notre société est heureuse d’accompagner le projet de développement de Focus Home Interactive. Nous supportons la stratégie initiée par le Directoire qui vise à développer conjointement l’activité de publishing de jeux AA, la copropriété de contenus avec des studios partenaires et à fédérer des studios indépendants de qualité comme l’a démontré l’acquisition récente de Deck13 ».

A ce jour, Neology Holding n’a pas l’intention de déposer un projet d’offre publique d’achat volontaire sur les titres restants de Focus Home Interactive admis aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

Prochains rendez-vous

Evènements Date 2020-21 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre Jeudi 23 juillet 2020 2019-20 – Assemblée Générale Mardi 22 septembre 2020

A propos de FLCP & Associés

FLCP & Associés est une société d’investissement entrepreneuriale présidée par Monsieur Fabrice Larue. Elle a pour vocation à accompagner sur le moyen – long terme les entreprises dans lesquelles elle investit dans le cadre de la mise en œuvre de plans de développement ambitieux. FLCP & Associés est contrôlée par FLCP, société créée par Messieurs Fabrice Larue, Tanguy de Franclieu, Christophe Nobileau et Madame Tiphanie Lamy. Les associés de FLCP ont une expertise particulière dans le domaine des médias, des contenus et des marques. Ils ont notamment été dirigeants et actionnaires du groupe Newen Studios, un des leaders de la production audiovisuelle et des contenus digitaux, cédé au Groupe TF1 en 2018.

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français de l’édition de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, ou encore A Plague Tale : Innocence, le Groupe a réalisé en 2019/20 un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros en progression de 13% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200708005800/fr/