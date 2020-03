Focus Home Interactive : Programme de rechats d'actions

la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être autorisée par l'AMF et, plus généralement, la réalisation de toutes opérations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

COMMUNIQUE DE PRESSE Le descriptif du programme de rachat d'actions et le texte de la 7ème résolution susvisée est disponible sur le site internet de la Société http://www.focus-home.com - rubrique « Investisseurs/Documentation ».

La présente publication et les résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 24 septembre 2019 sont disponibles sur le site internet de la Société : http://www.focus-home.com

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français de l'édition de jeux vidéo. Sa vocation est d'accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes, telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, Call of Cthulhu et Farming Simulator, le groupe a réalisé en 2018/19 un chiffre d'affaires de 126 millions d'euros en progression de 66% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l'international. Retrouvez toutes l'information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

Contacts

Investor Relations - FTI Consulting Press Relations - FTI Consulting Arnaud de Cheffontaines Rémi Salvador Cosme Julien-Madoni Sophie van Elven Tél : + 33 (0) 1 47 03 68 10 Tél : + 33 (0) 1 47 03 68 10 Mail : fhi@fticonsulting.com Mail : fhi@fticonsulting.com

