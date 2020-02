Focus Home Interactive dévoile la date de sortie Insurgency : Sandstorm sur PlayStation 4 et Xbox One

Regulatory News:

À l’occasion de la PAX East 2020, Focus Home Interactive (Paris:ALFOC) et New World Interactive sont heureux d’annoncer la sortie d’Insurgency: Sandstorm sur PlayStation 4 et Xbox One le 25 Août 2020. Avec plus d’un million de copies de la version PC écoulées lors de sa première année, le shooter tactique salué par la critique et les joueurs s’est rendu célèbre pour sa représentation réaliste d’une guerre moderne, son gameplay coopératif et ses modes multijoueur immersifs.

Découvrez le nouveau trailer PAX East 2020 d’annonce de date de sortie sur consoles

Insurgency: Sandstorm plonge les joueurs console dans des combats urbains ultra-réalistes – simulation balistique de pointe, artillerie dévastatrice, immersion audio sans précédent - qui feront ressentir au joueur toute la terreur d'une zone de guerre. La mort vous attend à chaque tournant, faites preuve de tactique et travaillez en équipe pour progresser vers votre objectif et arracher la victoire.

"Le marché des consoles est depuis longtemps dans l’attente d’un shooter moderne tactique et exigeant. Y apporter notre franchise à succès, qui a fait ses armes sur PC, est une étape importante dans l'évolution de notre studio. Nous sommes donc ravis de proposer notre vision du FPS tactique pour la première fois sur consoles." déclare Keith Warner, président du studio New World Interactive.

Insurgency: Sandstorm sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 25 Août 2020. Plus d’informations à venir prochainement. Le jeu sera jouable tout au long de la PAX East de Boston sur le stand de Focus Home Interactive (n°29017). Informations complémentaires et interviews disponibles sur demande en contactant juliec@focus-home.com

À PROPOS D’INSURGENCY : SANDSTORM

Vivez toute l'intensité d'une guerre moderne dans le FPS tactique ultime sur consoles

Combattez dans les zones de conflit d’une guerre moderne, au travers d’une série de modes multijoueur coopératifs et compétitifs ultra-immersifs. Grâce à une immersion sans précédent, ressentez chaque balle et craignez chaque impact dans des combats rapprochés intenses.

La mort vous attend à chaque tournant. Les munitions sont précieuses, faites preuve de tactique et travaillez en équipe pour progresser vers votre objectif et arracher la victoire. Coordonnez le soutien armé de votre escouade et combattez côte à côte au cœur d'une action à couper le souffle.

Coopérez dans d’intenses modes de jeu en équipe

Affrontez-vous dans des matchs PvP effrénés

Une immersion totale grâce à une balistique réaliste et un incroyable souci du détail

Personnalisez entièrement vos armes et votre personnage

Un design audio incroyable incluant un chat vocal positionnel

About New World Interactive:

New World Interactive est un développeur de jeux vidéo indépendant renommé pour Insurgency (2014), Day of Infamy (2016), et Insurgency: Sandstorm (2018). Avec plus de 7 millions de copies de leurs jeux vendues dans le monde, les fans du studio sont désormais des milliers à jouer en ligne chaque jour.

More information on the website: newworldinteractive.com

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l’un des leaders français de l’édition de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes, telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, Call of Cthulhu et Farming Simulator, le groupe a réalisé en 2018/19 un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros en progression de 66% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toutes l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

