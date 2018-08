Focus Home : continue avec Saber pour MudRunner 2

21/08/2018 | 08:21

Focus Home Interactive et Saber Interactive annoncent le renouvellement de leur collaboration pour le développement de la suite de MudRunner, franchise de jeu de véhicules tout-terrain dans les environnements sandbox en conditions extrêmes.



'MudRunner 2 marquera le retour en force de la franchise avec tous les éléments qui ont contribués au succès de son prédécesseur et passe la seconde en apportant tout un lot de nouveautés et d'améliorations', affirme l'éditeur.



Le jeu, qui sortira sur consoles et PC, sera dévoilé plus en détail l'année prochaine lors du What's Next de Focus, l'événement presse annuel de Focus Home Interactive qui se déroulera en début d'année 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.