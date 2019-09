Focus Home : prend +5%, dans la 'shortlist' d'un analyste

04/09/2019 | 17:24

L'action Focus Home Interactive fait son entrée dans la 'shortlist' mensuelle de septembre tenue par Portzamparc, qui demeure à l'achat sur le dossier. Fixé à 29,4 euros, l'objectif de cours augure potentiellement d'une hausse de plus de 20%. La valeur gagne aujourd'hui près de 5% à la Bourse de Paris.



Le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes salue le début d'année 'en fanfare' de l'éditeur de jeux pour son 1er trimestre 2019/2020, avec un CA en hausse de près de 50%. Si les ventes du 2ème trimestre ne sont attendues que fin octobre, deux lancements interviendront sous peu : Greedfall le 10 septembre, puis The Surge 2 le 24 septembre.



Ce qui devrait conduire à un 'CA record au 1er semestre' (...) 'avec un vrai potentiel de relèvement du scénario annuel', estime Portzamparc.





