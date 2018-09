Foncière 7 Investissement : Communiqué sur les résultats semestriels au 30 juin 2018

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT

Communiqué sur les comptes semestriels au 30 Juin 2018

A titre liminaire :

La Société FONCIERE 7 INVESTISSEMENT n'est plus soumise à l'obligation de publier des comptes consolidés depuis son exercice ouvert le 1er janvier 2016 : la seule participation qu'elle détenait, la société Driguet, a été cédée en octobre 2015.

Les principaux chiffres ci-dessous sont des chiffres issus des comptes sociaux semestriels publiés dans le rapport financier au 30 juin 2018.

Chiffres clés

Capitaux propres : 923 K€

Trésorerie nette disponible : 512 K€

Total de l'Actif : 950 K€

Résultat net : + 214 K€

La Société a continué à gérer ses participations et sa trésorerie : elle a ainsi cédé la totalité de sa participation dans la société Foncière Paris Nord générant un résultat net positif de cession de 3 K€.

Au 30 juin 2018, la composition du portefeuille de valeurs mobilières de placement se compose uniquement des titres suivants :

855 000 actions de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, soit 0,58 % de son capital et de ses droits de vote. La société ACANTHE DEVELOPPEMENT est cotée sur le marché Euronext Paris compartiment C (code FR0000064602).

La Société a perçu en février 2018 un dividende unitaire de 0,30 € de la société Acanthe Développement pour un montant total de 256,5 K€.

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 25 Septembre 2018.

En conformité avec la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers du 5 février 2010, il est précisé que les procédures d'examen limité sont achevées et que le rapport d'examen limité est en cours d'émission.

Foncière 7 Investissement, société cotée au compartiment C d'Euronext Paris.

Siège social : 2, rue de Bassano, 75116 Paris

Code ISIN : FR0000065930

