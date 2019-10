FONCIERE ATLAND : CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 30.09.2019

A propos de Foncière ATLAND

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) intervenant au travers de ses activités d'investissement, d'asset management et de développement d'opérations de clés en main locatifs.

Foncière ATLAND est la filiale cotée du Groupe ATLAND. A la fois promoteur, investisseur et gestionnaire d'actifs, ATLAND, est un acteur global de l'immobilier de 170 collaborateurs, qui intervient sur deux marchés : le logement et l'immobilier d'entreprise. Ses clients sont les particuliers, les investisseurs professionnels et les entreprises.

Foncière ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF gérant 4 SCPI pour le compte de plus de 15 000 associés et 2 OPCI professionnels avec comme associés PGGM et AG Real Estate. Au 30 septembre 2019, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers un patrimoine immobilier de 1,5 milliard d'euros hors droits représentant un loyer total de 94 millions d'euros.

Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr

