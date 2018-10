Fonciere Atland : ATLAND acquiert un ensemble immobilier situé au 27/29 rue Buffon Paris 5ème

Communiqué de presse

ATLAND acquiert un ensemble immobilier situé au 27/29 rue Buffon Paris 5ème

Paris, le 1er octobre 2018 - ATLAND a acquis auprès d'un propriétaire privé un ensemble immobilier de 2600m² situé au 27/29 rue Buffon dans le 5ème arrondissement de Paris, face à l'entrée du Jardin des

Plantes.

L'ensemble immobilier est constitué sur rue d'un hôtel particulier du XVIIIème siècle d'habitation et en partie arrière d'un bâtiment d'architecture industrielle occupé par une école d'enseignement supérieur.

Conseil acquéreur : Attal & associés

Conseil vendeur : Egasse, Canalès, Ferrand et Lemetti La transaction a été réalisée par Foncia Valorisation

À PROPOS D'ATLAND

À la fois promoteur, investisseur et gestionnaire d'actifs, ATLAND, est un acteur global de l'immobilier de 130 collaborateurs, qui intervient sur deux marchés : le logement et l'immobilier d'entreprise. Ses clients sont les particuliers, les investisseurs professionnels et les entreprises.

Son pôle Promotion Logement - ATLAND Développement - réalise des opérations de logements principalement en Ile-de-France, sa production en 2018 est de 3 800 logements au travers de 70 opérations.

Sa filiale Foncière ATLAND, Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) spécialisée en immobilier d'entreprise, a trois activités : l'investissement, l'asset management et le développement de bâtiments clé-en-main. Sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF gère 3 SCPI pour le compte de 10 000 associés et deux OPCI professionnels avec comme associés PGGM et AG Real Estate.

Au 30 juin 2018 Foncière ATLAND gère pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de 847 millions d'euros hors droits, dont 635 millions pour VOISIN, représentant un loyer total de plus de 58,4 millions d'euros.

