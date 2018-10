Foncière Atland : CA sur 9 mois en hausse de 26,5%

23/10/2018 | 10:10

Le groupe Foncière Atland annonce ce matin que son chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de l'année s'est inscrit en hausse de 26,5% par rapport à la même période en 2017, porté à 17,1 millions d'euros.



Dans le détail, les branches 'Asset Management' et 'Investissement' ont vu leurs chiffres d'affaires augmenter respectivement de 53,1% et de 10,4%, alors que le pôle 'Construction' a lui reculé de -46,8% - mais sur des volumes plus faibles'.



Sur le seul troisième trimestre, les revenus ont, par ailleurs, augmenté de 41,4% par rapport au troisième trimestre 2017. Ils se sont établis à 5,7 millions d'euros.





