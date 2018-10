Foncière Atland : Foncière ATLAND dépasse le milliard d'euros d'actifs sous gestion

Paris, le 1er octobre 2018.Foncière ATLAND annonce avoir dépassé le milliard d'euros d'actifs sous gestion pour compte propre et compte de tiers au 30 septembre 2018.

Le plan de développement de Foncière ATLAND vise à atteindre un portefeuille d'actifs sous gestion de 2 milliards d'euros en 2021.

Ce développement s'opèrera par l'accroissement de la production d'immeubles neufs pour compte propre, par l'accélération du développement de l'activité d'asset management au travers de la progression de la collecte des SCPI et OPCI gérées par sa filiale VOISIN et par la création de nouveaux véhicules réglementés tels que My Share SCPI constituée en association avec AXA France.

« Après de très bons résultats semestriels, le franchissement du milliard d'euros sous gestion permet à Foncière ATLAND d'aborder une nouvelle phase de croissance. Notre filiale VOISIN monte en puissance et constitue un relais de croissance fort sur nos produits SCPI à destination des particuliers et OPPCI pour le compte d'investisseurs professionnels. La performance de notre modèle économique, très distinctif, reposant sur la complémentarité des métiers de l'investissement, la construction pour compte propre et l'asset management nous permet d'être très confiants dans nos perspectives de développement et notre capacité à continuer de délivrer un rendement récurrent à nos actionnaires. »déclare Georges Rocchietta, Président Directeur général de Foncière ATLAND.

A PROPOS DE FONCIERE ATLAND

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC). Au travers de ses activités d'investissement, d'asset management et de construction, la société est un acteur de référence sur le marché des externalisations d'actifs d'entreprises et la réalisation d'opérations de clés en main locatifs.

Foncière ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF gérant 3 SCPI pour le compte de 10 000 associés et deux OPCI professionnels avec comme associés PGGM et AG Real Estate.

Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr

