Foncière Atland :Foncière ATLAND et PGGM acquièrent un immeuble de bureaux au 5, rue Beaujon - Paris 8ème.

Foncière ATLAND et PGGM acquièrent un immeuble de bureaux au 5, rue Beaujon - Paris 8ème.

Paris, le 13 septembre 2018 - Foncière ATLAND, SIIC cotée sur Euronext, et le gestionnaire néerlandais de fonds de pension PGGM ont acquis un immeuble de bureaux situé 5, rue Beaujon, Paris 8ème, via leur véhicule OPPCI. Le 5 Beaujon est un immeuble de bureau de 5 étages bâti au début du 20ème siècle, d'une surface utile d'environ 3.400 m².

Foncière ATLAND et PGGM ont été conseillés par l'étude Cheuvreux. BNP PARIBAS - Centre d'Affaires des Professionnels de l'Immobilier (CAPI) a assuré le financement de l'acquisition. La transaction a été réalisée par Catella France et Knight Frank.

L'OPPCI, géré par la société VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, a pour objectif d'investir dans des actifs tertiaires recélant un potentiel de création de valeur. Cet OPPCI dispose d'une capacité d'investissement résiduelle supérieure à 100M€.

A PROPOS DE FONCIERE ATLAND

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC). Au travers de ses activités d'investissement, d'asset management et de construction, la société est un acteur de référence sur le marché des externalisations d'actifs d'entreprises et la réalisation d'opérations de clés en main locatifs.

Foncière ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF gérant 3 SCPI pour le compte de 10 000 associés et deux OPCI professionnels avec comme associés PGGM et AG Real Estate.

Au 30 juin 2018 Foncière ATLAND gère pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de 847 millions d'euros hors droits, dont 635 millions pour VOISIN, représentant 458 actifs et un loyer total de 58,4 millions d'euros.

Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr

A PROPOS DE PGGM

PGGM est un gestionnaire néerlandais de fonds de pension, fournissant à ses clients institutionnels des services en gestion d'actifs et de fonds. Au 31 décembre 2017, PGGM dispose d'un encours sous gestion de 218 Mds€ d'actifs. La poche immobilière représente environ 22Mds€ à travers des participations de sociétés cotées, et actifs immobiliers détenus directement ou indirectement à travers des fonds, JV ou club deals. www.pggm.nl

