Fonciere Atland : Foncière ATLAND et PGGM annoncent la location de l'immeuble Welcome Inside ! à Montreuil.

Dans le cadre de notre transformation et du nouvel essor que nous souhaitons donner à nos activités d'opérateur en Santé et Prévoyance, de courtage et de développement de solutions informatiques de place, de qualité ou encore la terrasse rooftop panoramique du Welcome

Pour Tinka Kleine, Directeur Private Real Estate de PGGM « Nous sommes ravis du succès rencontré par Welcome Inside !, première opération dans laquelle nous avons co-investiavec Foncière ATLAND. Au-delà de l'emplacement et de la qualité technique de la restructuration, il s'agissait aussi de répondre

travail de qualité et a bénéficié d'une remise à neuf de l'ensemble de ses prestations. Plusieurs surfaces d'échange et de vie ont également été intégrées, dont une terrasse rooftop panoramique. Le programme intègre également 92 places de parking (sous-sol et extérieur).

Situé 38 Rue de la République et directement accessible par l'autoroute (A86, A3), le métro (lignes 9 & 1), le tramway (3b) et de nombreux bus, l'immeuble de 7 étages datant des années 70 a fait l'objet d'importants travaux de restructuration.

Paris, le 3 juin 2019 - Quelques semaines avant la livraison de l'immeuble Welcome Inside ! prévue le 1er juillet 2019 à Montreuil, Foncière ATLAND et le gestionnaire néerlandais de fonds de pension PGGM annoncent la signature de deux baux fermes de 9 ans avec les sociétés Apria R.S.A. (Réunion de Sociétés d'Assurances) et l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS). Idéalement situé, l'immeuble a fait l'objet de travaux de restructuration complète lancés début 2018 lui permettant d'accéder aux labels environnementaux les plus exigeants : HQETM Exceptionnel, BREAM Very Good, BBC Effinergie.

Inside ! offre un cadre de travail idéal à nos collaborateurs » poursuit Marc Panangatil, Directeur

Général Adjoint d'Apria R.S.A.

Aurélie Naud, sous-directrice en charge des moyens à l'ACOSS, souligne « Les prestations proposées par l'immeuble Welcome Inside ! répondent parfaitement à notre volonté de créer le pôle innovation de l'ACOSS qui regroupera le Lab de la branche recouvrement - un espace de travail collaboratif dédié au numérique et à l'innovation - et des équipes DSI associées à ces nouveaux projet. ».

L'ACOSS occupera le rez-de-chaussée ainsi que les 3 premiers étages, soit 2 364 m2. Pour l'opération, l'entreprise a été conseillée par Leaseo, Foncière ATLAND par JLL.

De son côté, Apria R.S.A. occupera les quatre autres étages, avec usage exclusif de la terrasse rooftop, soit 2 146 m². L'entreprise et Foncière ATLAND ont été conseillées par BNP.

La première opération de Foncière ATLAND en association avec PGGM à être livrée et louée

Welcome Inside ! est la première opération livrée et louée par Foncière ATLAND pour le compte du fonds de pension néerlandais PGGM dans le cadre de leur partenariat établi en 2016. Leur véhicule d'investissement commun a pour objectif d'investir dans des actifs tertiaires en Ile-de- France. A l'image de cette opération à Montreuil, les actifs achetés font l'objet d'une politique active d'asset management : rénovation, extension ou restructuration, et amélioration du cash- flow. Les immeubles sont repositionnés comme des actifs core, générant des flux locatifs pérennes, avec une ambition affirmée de réduction des consommations énergétiques et del'amélioration des performances environnementales.

Le 33 Artois, immeuble de bureaux situé au cœur du 8ème arrondissement de Paris, est la prochaine opération qui sera livrée début 2020 dans le cadre de cette association entre FoncièreATLAND et PGGM.

