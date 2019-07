Fonciere Atland : Foncière Atland et PGGM annoncent la location de la totalité de l'immeuble 33 Artois à Paris par le Groupe Barrière

Fonctionnel et lumineux, l'immeuble de bureaux composé de 7 étages avec des plateaux courants de 300 m² offrira 200 postes de travail avec des espaces adaptables. Ouverts sur un jardin, le rez-de- chaussée intègre une salle de sport, un grand espace de vie avec cafétéria et un salon d'honneur.

Idéalement situé dans le quartier central des affaires et naturellement accessible par tous les moyens de transport, cet immeuble en pierre de taille de plus de 2600 m2 disposera de 19 places de parking et d'un local à vélos. Il bénéficiera d'un jardin intérieur et de terrasses accessibles.

Il s'agit de la seconde opération lancée par Foncière ATLAND pour le compte de PGGM dans le cadre de leur partenariat établi en 2016. L'OPPCI géré par VOISIN (société de gestion réglementée, filiale de Foncière ATLAND) a pour objectif d'investir dans des actifs de bureaux en Ile-de-France.

Pour cette opération, Foncière ATLAND et PGGM ont fait appel aux sociétés Aliuta (assistance maîtrise d'ouvrage), Agence Morris & Renaud (architecte) et Legendre (travaux).

A propos de Foncière ATLAND

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) intervenant au travers de ses activités d'investissement, d'asset management et de développement d'opérations de clés en main locatifs.

Foncière ATLAND est la filiale cotée du Groupe ATLAND. A la fois promoteur, investisseur et gestionnaire d'actifs, ATLAND, est un acteur global de l'immobilier de 150 collaborateurs, qui intervient sur deux marchés : le logement et l'immobilier d'entreprise. Ses clients sont les particuliers, les investisseurs professionnels et les entreprises.

Foncière ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF gérant 4 SCPI pour le compte de plus de 15 000 associés et 2 OPCI professionnels avec comme associés PGGM et AG Real Estate.

Au 31 mars 2019, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de près de 1,3 milliard d'euros hors droits représentant un loyer total de 80 millions d'euros. Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr

A propos de PGGM

PGGM est un gestionnaire néerlandais de fonds de pension, fournissant à ses clients institutionnels des services en gestion d'actifs et de fonds. Au 31 Décembre 2018, PGGM dispose d'un encours sous gestion de 211 Mds d'euros d'actifs. www.pggm.nl

