Foncière Atland : Progression du chiffre d'affaires de 26,5 % à 17,1 M sur 9 mois. 1 Mds  d'actifs sous gestion.

Paris, le 23 octobre 2018 - FONCIERE ATLAND publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018.

« Nous enregistrons sur les 9 premiers mois de l'année une forte progression de notre chiffre d'affaires sur l'ensemble de nos métiers. La période a notamment été marquée par le développement soutenu de notre activité de gestion réglementée avec notre filiale VOISIN. Conformément à nos objectifs, nous avons atteint le milliard d'euros d'actifs sous gestion et poursuivons notre développement basé sur la complémentarité de nos métiers et la récurrence de nos revenus » déclare Georges Rocchietta, président de Foncière ATLAND

Chiffre d'affaires au 30 septembre 2018

Le chiffre d'affaires cumulé au 30 septembre 2018 se répartit de la façon suivante par métier (K€) :

Revenus (IFRS)

en K€ Cumul 3ème trimestre

2018 Cumul 3ème trimestre

2017 Variation Asset management (gestion) 12 402 8 101 + 53,1% Investissement (revenus locatifs) 3 560 3 226 + 10,4% Construction (clé-en-main) 1 185 2 227 - 46,8% Total 17 148 13 554 + 26,5%

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 se répartit de la façon suivante par trimestre (K€)

Revenus (IFRS)

en K€ Au 30 septembre 2018 Au 30 septembre 2017 Variation 1er trimestre 5 589 4 632 + 20,7% 2eme trimestre 5 853 4 889 + 19,7% 3eme trimestre 5 705 4 033 + 41,4% Total 17 148 13 554 + 26,5%

Au 30 semestre 2018, le chiffre d'affaires consolidé de la foncière s'établit à 17,1 M€ sur 9 mois, en hausse de plus de 26% par rapport à septembre 2017.

Asset management et gestion pour compte de tiers : contribution croissante de la gestion réglementée

Le chiffre d'affaires du pôle Asset Management, a progressé de 53,1 % par rapport à 2017 notamment grâce à la performance soutenue de la gestion règlementée réalisée au travers de la société VOISIN (gestion de SCPI et OPPCI) qui contribue à hauteur de 11,1 M€ au chiffre d'affaires de ce pôle au 30 septembre 2018 contre 6,4 M€ au 30 septembre 2017.

Sur les 9 premiers mois de l'année, la société Voisin a réalisé une collecte de 211 M€ (222 M€ y compris MySahreScpi) et a investi pour 273,5 M€ en valeur hors droits (HD) et 284,1 M€ y compris MySahreScpi. Pour mémoire, la société de gestion VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, et AXA Drouot Estate ont constitué une nouvelle SCPI, MyShareSCPI au cours du premier semestre 2018. Cette SCPI, gérée par VOISIN, est dédiée à la clientèle du réseau d'AXA France.

Au 30 septembre 2018, Voisin gère 833,7 M€ HD d'actifs immobiliers au travers de 3 SCPI (pour 604 M€ HD d'actifs gérés) et 2 OPPCI (pour 229,3 M€ HD d'actifs gérés). Au cours du 3ème trimestre 2018, la foncière et le gestionnaire néerlandais de fonds de pension PGGM ont notamment acquis un immeuble de bureaux, d'une surface utile d'environ 3.400 m², et situé 5, rue Beaujon, Paris 8ème, via leur véhicule OPPCI.

Investissement (revenus locatifs soumis au régime des SIIC) : premières contributions des actifs construits et conservés en patrimoine

Les revenus locatifs des actifs détenus en propre ont augmenté de 10% par rapport au 30 septembre 2017. Cette progression s'explique principalement par des variations de périmètre, dont :

L'effet plein des loyers de deux actifs acquis par Foncière ATLAND en juin 2017, pour 183 K€ ;



La prise à bail dans le cadre de 4 opérations livrées fin 2017 et début 2018 et issues de la construction pour compte propre, pour 552 K€ de loyer ;



Les cessions en octobre 2017 et janvier 2018 de deux actifs, pour - 474 K€ de perte de loyer.

A périmètre constant et retraité de ces variations de périmètre, les loyers restent stables avec de faibles indexations.

Bâtiments clé-en-main : livraison de l'opération Massy-Palaiseau (91)

Foncière ATLAND a achevé la construction de la seconde tranche du bâtiment d'activité de 5 800 m² à Massy-Palaiseau (91), lancé courant 2016 et pré-vendu dès 2016 à un investisseur institutionnel.

Pour maintenir des rendements élevés, Foncière ATLAND privilégie la construction pour compte propre, ce qui lui permet de conserver à prix de revient les actifs. A fin septembre 2018, la société a ainsi achevé 11 000 m² de bâtiment tertiaire pour environ 16 M€ de coût complet.

Foncière Atland a notamment sous option près de 45 000 m² (promesses et lettres d'offres fermes) pour un développement en 2019 et 2020.

Patrimoine sous gestion : plus de 1 Md€ d'actifs gérés au 30 septembre 2018

Au 30 septembre 2018, Foncière ATLAND gère un portefeuille immobilier de 1 Mds€ (valeur d'expertise hors droits) dont 77,2 M€ d'actifs détenus en propre par Foncière ATLAND et 969,3 M€ d'actifs pour compte de tiers (dont 833,7 M€ pour la gestion réglementée - SCPI et OPPCI).

Ce portefeuille génère près de 69 M€ de revenus locatifs dont 5.1 M€ pour les actifs détenus en propre par Foncière ATLAND.

Pour mémoire, la valeur d'expertise des actifs gérés s'établissait à 745 M€ (hors droits) fin 2017 et 847 M€ au 30 juin 2018.

Fin septembre 2018, la valorisation des actifs fait ressortir un taux de rendement locatif netde 8,0% sur le patrimoine locatif propre de Foncière ATLAND et de 7,6%(1) pour la gestion pour compte de tiers. La durée résiduelle ferme moyenne des baux est de 5 années sur le patrimoine locatif détenu en propre et de 7,1 années(2) pour la gestion pour compte de tiers.

L'ensemble du portefeuille géré bénéficie d'un taux d'occupation élevé à 96,6%(1) (92,2% sur les actifs détenus en propre), relativement stable par rapport au 31 décembre 2017.

(1) Hors actifs portés par l'OPPCI Dumoulin dont la stratégie value-add (restructuration des bâtiments en cours) privilégie les évictions

(2) Hors actifs gérés par les SCPI

Perspectives

Foncière ATLAND entend poursuivre sa stratégie de croissance autour de ses 2 axes de développement :



Le renforcement de son activité SIIC avec des investissements offrant des rendements garantis par des baux fermes de longue durée, en privilégiant systématiquement des entreprises de premier plan et le lancement de nouvelles opérations de développement de bâtiments clé-en-main locatifs pour compte propre en bureaux, activités et commerces ;

La poursuite du développement de l'activité d'asset management et de gestion règlementée de SCPI et d'OPPCI avec sa filiale VOISIN.

A propos de Foncière Atland :



Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC). Au travers de ses activités d'investissement, d'asset management et de construction, la société est un acteur de référence sur le marché des externalisations d'actifs d'entreprises et la réalisation d'opérations de clés en main locatifs.



Foncière ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF gérant 3 SCPI pour le compte de 10 000 associés et deux OPCI professionnels avec comme associés PGGM et AG Real Estate.



Au 30 septembre 2018, FONCIERE ATLAND gère pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de plus de 1 milliards d'euros hors droits, dont 834 millions pour VOISIN, représentant 496 actifs et un loyer total de 69 millions d'euros.



Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr

Contacts Georges Rocchietta

Président Directeur Général

Vincent Lamotte

Directeur Général Finance 01 40 72 20 20 Presse

Dakota Communication : communication Groupe ATLAND

Christèle Solis, Thomas Saint-Jean - atland@dakota.fr - 01 55 32 10 40

