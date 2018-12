Foncière Atland : Tikehau Capital dépasse les 20% des DDV

21/12/2018 | 10:52

Tikehau Capital a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 décembre 2018, le seuil de 20% des droits de vote de Foncière Atland et détenir 17,71% du capital et 24,36% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double au profit du déclarant.



Tikehau Capital envisage d'acquérir d'autres actions en fonction des opportunités de marché, mais pas d'acquérir le contrôle de Foncière Atland, ni à ce jour de proposer sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme membre du conseil d'administration.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.