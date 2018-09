14/09/2018 | 10:29

Foncière Atland et le gestionnaire néerlandais de fonds de pension PGGM annoncent avoir fait l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé à Paris, dans le 8e arrondissement, via leur véhicule d'investissement OPPCI.



Le '5 Beaujon' est un immeuble de bureau de 5 étages, bâti au début du XXe siècle et d'une surface utile d'environ 3.400 m².



