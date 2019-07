Foncière Atland : acquisition de Fundimmo

05/07/2019 | 09:37

Foncière Atland, filiale cotée d'Atland, annonce l'acquisition le 4 juillet de 60% du capital de Fundimmo, une des premières plateformes françaises de crowdfunding exclusivement dédiée à l'investissement immobilier.



Les dirigeants fondateurs conservent une participation ainsi que la direction opérationnelle de Fundimmo, qui a collecté plus de 45 millions d'euros depuis sa création pour financer 86 projets et a enregistré une croissance de 50% de sa collecte au premier semestre 2019.



