Foncière Atland : arrivée d'un nouveau DSI

25/09/2018 | 15:09

Foncière Atland annonce ce jour que Franck Laudet devient directeur des systèmes d'information et du digital du groupe.



Il aura pour mission principale de définir et de mettre en oeuvre la stratégie en matière d'informatique et d'accompagner les projets de transformation digitale de Foncière Atland.



Il était depuis 2004 directeur des systèmes d'information au sein d'Altarea Cogedim.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.