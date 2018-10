Foncière Atland : dépasse un seuil symbolique d'actifs

01/10/2018 | 18:41

Foncière Atland annonce ce lundi soir avoir dépassé, au 30 septembre, le milliard d'euros d'actifs sous gestion pour compte propre et compte de tiers.



Rappelons que la société d'investissement immobilier vise un portefeuille d'actifs sous gestion de 2 milliards d'euros d'ici 2021. 'Ce développement s'opèrera par l'accroissement de la production d'immeubles neufs pour compte propre, par l'accélération du développement de l'activité d'asset management au travers de la progression de la collecte des SCPI et OPCI gérées par sa filiale Voisin et par la création de nouveaux véhicules réglementés tels que My Share SCPI constituée en association avec AXA France', explique Foncière Atland.





