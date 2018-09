Foncière Atland : hausse du résultat net consolidé semestriel

07/09/2018 | 11:44

Foncière Atland affiche pour son premier semestre 2018 un résultat net consolidé en quote-part groupe multiplié par 1,67 à 2,81 millions d'euros (soit cinq euros par action) et une amélioration de l'ensemble de ses indicateurs financiers.



'Nous enregistrons d'excellents résultats portés par nos deux métiers : l'Investissement, avec notamment la construction pour compte propre, et l'Asset Management tirée par l'activité règlementée qui progresse fortement', déclare son président Georges Rocchietta.



Au 30 juin 2018, l'Actif Net Réévalué (ANR) EPRA s'établit à 143,96 euros par action en valeur de liquidation soit une progression de 5,3% par rapport au 31 décembre 2017. Retraité du dividende versé en juin 2018, l'ANR EPRA progresserait de 8,9%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.