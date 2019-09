Résultats semestriels 2019 : Une dynamique solide et une forte progression des résultats

Le projet d'acquisition d'Atland Développement constitue un évènement majeur et structurant pour Foncière Atland. Il va permettre une accélération du développement de ses différents métiers. Grâce à l'intégration de l'activité de promotion immobilière logement et à sa forte implantation dans le Grand Paris, Foncière Atland va pouvoir mettre en œuvre de nouvelles synergies opérationnelles entre l'ensemble de ses activités et renforcer son positionnement d'acteur global de l'immobilier : promoteur, investisseurs et asset manager. Cette opération marque une étape importante dans la croissance de Foncière Atland et permettra un renforcement des fonds propres et de son statut boursier tout en conservant un profil d'endettement prudent.