Foncière Atland : Invest Securities passe à l'achat

02/10/2018

L'analyste Invest Securities annonce ce jour revoir à la hausse sa recommandation sur le titre Foncière Atland ainsi que son objectif de cours.



Séduit par les dernières annonces du groupe, il passe en effet de 'neutre' à 'achat', et d'une cible de 109 à 120 euros.



'Foncière Atland a publié des résultats S1 2018 qui confirment l'excellente tenue de son activité d'asset management dont les performances en termes de collecte sont nettement meilleures que celles du marché et dont la marge EBITDA/CA s'améliore à près de 50%. La résilience du patrimoine détenu en propre est confirmée par la stabilité des loyers à périmètre constant. La foncière a confirmé hier avoir atteint son objectif de 1MdE d'actifs sous gestion', retient Invest Securities.





