Fonciere des Murs : Covivio Hotels obtient la notation BBB, perspective positive, auprès de S&P...

Covivio Hotels obtient la notation BBB, perspective positive, auprès de S&P

L'agence S&P a attribué la notation BBB, perspective positive à Covivio Hotels, filiale à 42% de Covivio.

Première foncière hôtelière d'Europe, Covivio Hotels bénéficie de la qualité de son patrimoine, de 6 Md€1, principalement constitué d'hôtels 4* et 5* et situé sur les grandes métropoles européennes, en particulier en France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni. Covivio Hotels peut s'appuyer sur une large base locative autour de 18 opérateurs, dont les principaux leaders sur leurs segments tels qu'AccorHotels, IHG, Radisson Hotel Group, Marriott, NH Hotels ou B&B.

Les fondamentaux solides et les perspectives de croissance de l'industrie hôtelière en Europe constituent également des atouts pour Covivio Hotels, qui bénéficie dans le même temps de flux sécurisés sur la durée à travers un taux d'occupation de 100% depuis sa création et une maturité moyenne actuelle de ses baux de 14 ans fermes2.

Covivio Hotels affiche par ailleurs une politique financière conservatrice avec une cible de LTV de 40% et un ratio de couverture des frais financiers (ICR) supérieur à 4x. Avec cette notation,

Covivio Hotels se donne les moyens d'accroitre la flexibilité de ses sources de financement et d'optimiser son passif.

Covivio Hotels obtains a BBB rating, outlook positive, from S&P

The rating agency Standard & Poor's assigned the rating BBB, outlook positive, to Covivio

Hotels, subsidiary at 42% of Covivio.

European leader in hotel real estate, Covivio Hotels benefits from the quality of its portfolio representing €6 billion3 of assets. It consists mainly of 4* and 5* hotels located across the main European cities, especially in France, Germany, Spain and the United Kingdom. Covivio Hotels can rely on its large tenant base of 18 operators, including the key leaders in each segment such as AccorHotels, IHG, Radisson Hotel Group, Mariott, NH Hotels or B&B.

The solid fundamentals and the growth perspectives of the European hotel industry contribute as well to the strengths of Covivio Hotels, which benefits also from secured cash-flows on the long term thanks to a 100% occupancy rate since the creation of the company and an average lease maturity of 14 years firm4.

Moreover, Covivio Hotels has a conservative financial policy with a LTV target of 40% and an Interest Coverage Ratio (ICR) above 4x. Thanks to this rating, Covivio Hotels gives itself the means to increase the flexibility of its financing sources and to improve its balance sheet.

A PROPOS DE COVIVIO HOTELS

Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d'exploitation dans le secteur de l'hôtellerie. Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de l'hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine d'une valeur de 6 Md€.

Le changement de dénomination sociale de Foncière des Murs en Covivio Hotels sera proposé en Assemblée Générale le 14/09/2018.

A PROPOS DE COVIVIO

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Foncière des Régions adapte sa raison d'être aux nouveaux usages, invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui, dessine la ville de demain, et devient Covivio.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux,

capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable. Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des

perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le changement de la dénomination sociale de Foncière des Régions en Covivio sera proposé en Assemblée générale le 06/09/2018

ABOUT COVIVIO HOTELS

Covivio Hotels is a listed property investment company (SIIC) specialized in the ownership of real estate in the hotel sector and is the real estate partner of the major hotel operators. Covivio Hotels holds a portfolio worth €6Bn (at end-June 2018).

The change of the company name from Foncière des Murs to Covivio Hotels will be proposed at the General Meeting on 14/09/2018.

ABOUT COVIVIO

Thanks to its partnering history, its real estate expertise and its European culture, Foncière des Régions is redefining its raison d'être in line with the revolution in usage, inventing today's user experience, designing tomorrow's city and becoming Covivio.

A preferred real estate player at the European level, Covivio is close to its end users, capturing their aspirations, combining work, travel, living, and co-inventing vibrant spaces.

A benchmark in the European real estate market with 23 Bn€ in assets, Covivio offers support to companies, hotel brands and territories in their pursuit for attractiveness, transformation and responsible performance. Its living, dynamic approach opens up exciting project and career prospects for its teams.

The change of the company name from Foncière des Régions to Covivio will be proposed at the General Meeting on 06/09/2018.