FONCIÈRE EURIS : Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

FONCIÈRE EURIS Société Anonyme au capital de 149 386 875 euros 83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS 702 023 508 RCS PARIS

Paris, le 6 septembre 2018

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 28 août 2018 et le 5 septembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 1 245 actions au prix moyen de 30,0885 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Contact :

M. Michel Savart

Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00

Email : contact-fe@euris.fr

http://www.fonciere-euris.fr

Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Foncière Euris

Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché :

Jour de la transaction Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition

des actions Marché 2018-08-28 164 31,0000 € XPAR 2018-08-29 172 30,6000 € XPAR 2018-08-30 174 30,5000 € XPAR 2018-08-31 177 30,2011 € XPAR 2018-09-03 180 29,8000 € XPAR 2018-09-04 182 29,2000 € XPAR 2018-09-05 196 29,5000 € XPAR Total 1 245 30,0885 €

II. Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Foncière Euris

Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d'actions

Détail transaction par transaction :

Jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité

achetée Marché Numéro de référence

de la transaction 2018-08-28T09:30:00Z 31,0000 € 164 XPAR EUR113562638 2018-08-29T09:30:26Z 30,6000 € 86 XPAR EUR113606052 2018-08-29T14:30:25Z 30,6000 € 23 XPAR EUR113628913 2018-08-29T14:30:25Z 30,6000 € 63 XPAR EUR113628914 2018-08-30T09:30:24Z 30,6000 € 87 XPAR EUR113649756 2018-08-30T14:30:16Z 30,4000 € 87 XPAR EUR113668435 2018-08-31T09:30:04Z 30,4000 € 89 XPAR EUR113695411 2018-08-31T14:30:07Z 30,0000 € 88 XPAR EUR113719515 2018-09-03T09:30:00Z 30,0000 € 2 XPAR EUR113740025 2018-09-03T09:30:00Z 30,0000 € 88 XPAR EUR113740026 2018-09-03T14:30:28Z 29,6000 € 90 XPAR EUR113758359 2018-09-04T09:30:17Z 29,0000 € 23 XPAR EUR113776942 2018-09-04T09:30:17Z 29,0000 € 15 XPAR EUR113776944 2018-09-04T09:30:17Z 29,0000 € 18 XPAR EUR113776945 2018-09-04T09:30:17Z 29,0000 € 35 XPAR EUR113776946 2018-09-04T14:30:10Z 29,4000 € 91 XPAR EUR113830248 2018-09-05T09:30:27Z 29,4000 € 15 XPAR EUR113852401 2018-09-05T09:30:27Z 29,4000 € 5 XPAR EUR113852402 2018-09-05T09:30:27Z 29,4000 € 78 XPAR EUR113852403 2018-09-05T14:30:27Z 29,6000 € 98 XPAR EUR113880997

