FONCIÈRE EURIS : Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

FONCIÈRE EURIS Société Anonyme au capital de 149 386 875 euros 83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS 702 023 508 RCS PARIS

Paris, le 21 novembre 2018

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 14 novembre 2018 et le 20 novembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 1 131 actions au prix moyen de 29,2389 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Contact :

M. Michel Savart

Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00

Email : contact-fe@euris.fr

http://www.fonciere-euris.fr

Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Foncière Euris

Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché :

Jour de la transaction Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 2018-11-14 227 29,2000 € XPAR 2018-11-15 234 29,2000 € XPAR 2018-11-16 237 29,2000 € XPAR 2018-11-19 213 29,2000 € XPAR 2018-11-20 220 29,4000 € XPAR Total 1 131 29,2389 €

II. Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Foncière Euris

Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d'actions

Détail transaction par transaction :

Jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité achetée Marché Numéro de référence de la transaction 2018-11-14T10:30:06Z 29,2000 € 101 XPAR OD_4vU8Owc-00 2018-11-14T10:30:06Z 29,2000 € 13 XPAR OD_4vU8OwL-00 2018-11-14T15:30:00Z 29,2000 € 113 XPAR OD_4vVLvkg-00 2018-11-15T10:30:06Z 29,2000 € 117 XPAR OD_4vZyvYE-00 2018-11-15T15:30:05Z 29,2000 € 100 XPAR OD_4vbCdS0-01 2018-11-15T15:30:05Z 29,2000 € 17 XPAR OD_4vbCdS2-01 2018-11-16T10:30:10Z 29,2000 € 119 XPAR OD_4vfpT9I-00 2018-11-16T15:30:07Z 29,2000 € 42 XPAR OD_4vh2z2c-00 2018-11-16T15:30:07Z 29,2000 € 76 XPAR OD_4vh2z2S-00 2018-11-19T10:30:10Z 29,2000 € 50 XPAR OD_4vxN31v-00 2018-11-19T10:30:10Z 29,2000 € 57 XPAR OD_4vxN325-00 2018-11-19T15:30:19Z 29,2000 € 46 XPAR OD_4vyabsI-00 2018-11-19T15:30:19Z 29,2000 € 60 XPAR OD_4vyabsJ-00 2018-11-20T10:56:51Z 29,4000 € 100 XPAR OD_4w3KI2q-00 2018-11-20T10:56:51Z 29,4000 € 3 XPAR OD_4w3KI31-00 2018-11-20T13:43:35Z 29,4000 € 7 XPAR OD_4w40Gc4-00 2018-11-20T15:30:13Z 29,4000 € 50 XPAR OD_4w4R6vx-00 2018-11-20T15:30:13Z 29,4000 € 23 XPAR OD_4w4R6wG-00 2018-11-20T15:30:13Z 29,4000 € 37 XPAR OD_4w4R6wQ-00

