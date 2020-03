FONCIERE EURIS SA

FONCIERE EURIS SA: Rémunération des dirigeants



30-Mars-2020 / 22:34 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



FONCIERE EURIS Société anonyme au capital de 148 699 245euros Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS 702 023 508 R.C.S. Paris Paris, le 30 mars 2020 REMUNERATION DES DIRIGEANTS (Publication effectuée en application de l'article 26.1 du code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF) Le Conseil d'Administration de la société Foncière Euris, suivant l'avis favorable émis par le Comité des Nominations et des Rémunérations, a arrêté le 27 mars 2020 la structure de la rémunération du Président-Directeur général pour 2020 et a décidé qu'elle continuerait à comprendre exclusivement une part fixe d'un montant annuel brut de 30.000 euros, inchangée depuis 2009. Le Président-Directeur général continuera à bénéficier de l'affiliation au régime de prévoyance et de retraite supplémentaire. Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email : contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : Communiqué_FE

Document : https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=RUSEYBJNDF