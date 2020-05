Fonciere Euris : Présentation à l'assemblée générale du 29 mai 2020 0 29/05/2020 | 10:16 Envoyer par e-mail :

Assemblée générale 29 mai 2020 Tenue exceptionnellement à huis clos compte tenu du contexte d'épidémie de coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions réglementaires et aux consignes gouvernementales visant les restrictions liées aux rassemblements et déplacements Bureau de l'Assemblée générale : Président : Monsieur Michel SAVART, Président-Directeur Général

Président-Directeur Général Scrutateurs : Madame Virginie Grin et Monsieur Didier Lévêque, Administrateurs de la société, désignés par le Président en vertu des pouvoirs conférés par le Conseil d'administration

Secrétaire de l'Assemblée : Madame Odile Muracciole

Participation par téléphone : Monsieur Rémi Savournin, représentant du cabinet Cailliau Dedouit et Associés et Monsieur Henri-Pierre Navas, représentant du cabinet Ernst & Young et Autres, Commissaires aux comptes FONCIÈRE EURIS Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire annuelle Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société et du groupe et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leurs missions.

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Affectation du résultat de la société. Conventions visées par l'article L.225-38 du Code de commerce et rapport spécial des commissaires aux comptes. Renouvellement du mandat des administrateurs. Nomination d'un nouvel administrateur. Renouvellement du mandat d'un censeur. Approbation des informations mentionnées à l'article L.225-37-3 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux de l'exercice 2019. Approbation des éléments de la rémunération du Président-Directeur général au titre de son mandat pour l'exercice 2019. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de son mandat pour l'exercice 2020. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration

(administrateurs et membres des comités spécialisés). Autorisation d'achat par la société de ses propres actions. Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 2 Ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer des actions gratuites de la

Société au bénéfice des membres du personnel et des mandataires sociaux de la Société ainsi que du personnel des sociétés qui lui sont liées.

Modification des alinéas 4 et 5 de l'article 8 des statuts concernant l'identification des détenteurs de titres de la Société.

Modification des articles 34 et 35 des statuts concernant les délibérations du Conseil d'administration. • • • Modification des articles 27 et 30 concernant les pouvoirs du Conseil d'administration. Modifications statutaires relatives au changement de dénomination de la rémunération (ex jetons de présence) des administrateurs (articles 31, 36 et 48). Modification statutaire relative à la ratification du transfert de siège social par l'Assemblée générale. Pouvoirs pour les formalités. Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 3 Sommaire Activité du Groupe

Résultats 2019

Gouvernement d'entreprise

Rapports des Commissaires aux comptes

Résumé des résolutions Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 4 Organigramme simplifié au 31 décembre 2019 Programmes immobiliers 58,4 % (71,4 % des droits de vote théoriques) Groupe Go Sport et portefeuille d'investissements 52,3 % (61,5% des droits de vote théoriques) Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 5 Ouverture d'une procédure de sauvegarde A l'origine des difficultés, des attaques spéculatives sur les cours de Bourse de Casino et de Rallye susceptibles de générer l'exigibilité anticipée des dettes de Rallye ou Foncière Euris en raison des nantissements de titres donnés en garantie de financements et par ricochet (cross default) celles des sociétés mères

sur les cours de Bourse de Casino et de Rallye susceptibles de générer l'exigibilité anticipée des dettes de Rallye ou Foncière Euris en raison des nantissements de titres donnés en garantie de financements et par ricochet (cross default) celles des sociétés mères Ouverture d'une procédure de sauvegarde le 23 mai 2019 au bénéfice des sociétés Rallye et les sociétés de son périmètre holding ainsi que Foncière Euris et ses sociétés mères Finatis et Euris, ce qui a gelé, hors l'exception des opérations de dérivés (cf. page suivante), le paiement des créances antérieures, principalement le dividende de Foncière Euris au titre de l'exercice

2018 et l'endettement financier brut des sociétés tel que détaillé ci-dessous pour Rallye et Foncière Euris : Endettement financier brut à l'ouverture de la procédure de sauvegarde (hors opérations Rallye Foncière Euris de dérivés) en M€ Créances nanties par des titres Casino (chez Rallye) et Rallye (chez Foncière Euris) 1 153 114 Créance sécurisées par des actions de filiales de Rallye autres que Casino 204 Créances non sécurisées 1 566 23 Total 2 923 137 Finalisation des projets de plans de sauvegarde par les sociétés le 9 décembre 2019 prévoyant l'apurement de la totalité du passif de toutes les sociétés en sauvegarde sur une durée de dix ans

Résultat de la consultation des créanciers (concernant l'endettement financier) : chez Rallye: acceptation des propositions à 71 % tous créanciers confondus, représentant 2 075 M€, chez Foncière Euris : acceptation de 100 % des créanciers, sécurisés ou non, représentant 137 M€

(concernant l'endettement financier) : chez Rallye: acceptation des propositions à 71 % tous créanciers confondus, représentant 2 075 M€, chez Foncière Euris : acceptation de 100 % des créanciers, sécurisés ou non, représentant 137 M€

Arrêté des plans de sauvegarde par le Tribunal de commerce le 28 février 2020 Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 6 Cas particulier des opérations de dérivés non soumises au plan de sauvegarde Les dispositions du Code de commerce régissant la procédure de sauvegarde ne s'appliquent pas aux opérations de dérivés

Les banques ayant conclu des opérations de dérivés pouvaient donc réaliser les nantissements de titres indépendamment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde La réalisation de ces nantissements aurait pu réduire la participation de Rallye dans le capital de Casino de 8,7 % et celle de Foncière Euris dans le capital de Rallye de 21,6 % Le 5 juillet 2019 , Société Générale a saisi 1,68 million d'actions Rallye détenus par Foncière Euris soit 3,2% du capital de Rallye Le 25 novembre 2019, Rallye, Foncière Euris et Euris ont annoncé des accords de réaménagement de leurs opérations de dérivés avec les autres banques :

Opération de dérivés Rallye Foncière Euris Montant de l'exposition 231 M€ 85 M€ Nantissement 8,7% du capital de Casino 18,2% du capital de Rallye Échéancier de remboursement 50% le 30/06/2021, 50% le 31/12/2022, le solde le 31/12/2022 le solde le 30/06/2023 Un accord avec Fimalac a été annoncé le 30 mars 2020 en vue de refinancer la totalité des opérations de dérivés souscrites par Rallye, soit par une filiale d'Euris d'ici le 31 décembre 2020, soit par Rallye d'ici le 5 janvier 2021. Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 7 Eléments 2019 hors procédure de sauvegarde Activités du Groupe Dette financière nette (DFN) au 31 décembre 2019

La DFN de Rallye s'établit à 3 000 M€ au 31 décembre 2019 (vs 2 899 M€ à fin 2018).

Groupe Go Sport

Finalisation de la cession des activités de Courir à Equistone Partners Europe par sa filiale Groupe Go Sport le 28 février 2019, suite à l'offre ferme reçue le 19 octobre 2018, pour un montant de 283 M€ Engagement par Rallye d'un processus de cession des titres de Groupe Go Sport (classé en IFRS 5 et ne figurant donc plus dans le chiffre d'affaires consolidé du Groupe en 2019)

Politique de dividende

Pas de dividende au titre de l'exercice 2019

Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 8 Présentation de l'activité Activité immobilière de Foncière Euris Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 9 Patrimoine immobilier au 31 décembre 2019 Activité immobilière Au 31 décembre 2019, le patrimoine immobilier de Foncière Euris est composé de deux centres commerciaux : L'Heure Tranquille, Tours (France) Krakowianka, Cracovie (Pologne) Centre en exploitation Centre en exploitation/projet Détention : Détention : Foncière Euris 50%, Apsys 50% • Serenada : Foncière Euris 64%, Rallye 16% et Casino 20% • Krokus et jonction restant à développer : Foncière Euris 80% et Rallye 20% La valeur de ces investissements s'élève à 48M€, dont 17M€ de plus-values latentes(1), au 31/12/2019. Sur la base d'expertises sur les centres en exploitation. Les valorisations retenues sont les dernières disponibles à la date d'arrêté des comptes et sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution des conditions de marché. Elles ne préjugent pas des conditions effectives de cession. Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 10 Centres commerciaux en exploitation et en projet Activité immobilière Centre en exploitation - « L'Heure Tranquille » à Tours (France) Le centre est situé dans le quartier des « Deux Lions », desservi par un tramway reliant le centre-ville de Tours en 10 minutes et comprenant une université, un parc d'entreprises, des logements, un cinéma et un bowling

Le centre offre sur 22 000 m² GLA, des moyennes surfaces spécialisées (H&M, Zara, Sephora), des boutiques, un pôle de restauration, ainsi qu'une moyenne surface alimentaire Centre en exploitation/projet - « Krakowianka » à Cracovie (Pologne) Les deux centres commerciaux adjacents, Serenada et Krokus, sont situés au nord de l'agglomération de Cracovie, dans une zone jusqu'ici faiblement équipée commercialement

Serenada, qui s'étend sur environ 41 000 m² de surface locative, est ouvert depuis octobre 2017. Il accueille une large offre dédiée à la mode et aux loisirs, avec des enseignes de renommée internationale (marques du groupe Inditex, H&M, Mango etc.)

Krokus (31 000 m²) acquis début 2016 accueille un hypermarché Auchan et une offre plus « mass market », permettant de compléter l'offre de Serenada

Un projet de jonction pour relier les deux centres et créer un ensemble cohérent est à l'étude Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 11 Évolution du portefeuille en 2019 et perspectives Activité immobilière Evolution du périmètre au cours de l'exercice Le 30 octobre 2019, le groupe Foncière Euris a vendu l'intégralité de sa participation (27 %) dans le centre commercial Posnania situé à Poznań en Pologne, à la société Apsys (qui en détenait déjà 73 %)

Cette cession a permis l'encaissement de 21,2 M€ pour Foncière Euris et de 14,1 M€ pour Rallye. Conformément aux Accords de réaménagement sur les opérations de dérivés, le produit de la cession du centre Posnania revenant à Foncière Euris a été affecté au remboursement des opérations de dérivés Processus de cessions engagés Foncière Euris continue de valoriser au mieux ses projets immobiliers qui n'ont pas vocation à être conservés durablement en portefeuille Crise du Covid-19 Compte tenu des différentes mesures prises dans les pays où sont situés les actifs de Foncière Euris et étant donné les nombreuses incertitudes qui demeurent quant aux effets de la crise du Covid-19, il n'est pas possible à ce stade de communiquer sur des éléments tangibles quant aux perspectives tant en matière de valorisation (les dernières valorisations sont antérieures au 31 décembre 2019) que de liquidité des actifs. Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 12 Présentation de l'activité Activité de Groupe Casino

Accélération du repositionnement stratégique sur les formats premium et proximité , suite au plan Rocade et à la cession de Leader Price. Ouverture de 213 magasins premium et proximité en 2019 Forte croissance du bio : 1,1Md€ de CA réalisé en 2019 (soit 8,7% du CA France), porté par une croissance de 11% en enseignes généralistes et par l'expansion de Naturalia

E-commerce et digitalisation

et digitalisation Renforcement de la position de leader en e-commerce non alimentaire avec Cdiscount, qui a réalisé un volume d'affaires (GMV) de près de 4Md€ (+9,1% en organique). La marketplace représente 38,1% du GMV (+3,7 pts) Croissance du e-commerce alimentaire : hausse du volume d'affaires de +11% à 353M€, porté par le succès du partenariat avec Amazon . L'entrepôt Ocado est entré en service en version test le 18 mars 2020 Développement accéléré des outils d'encaissement automatiques (smartphone, caisses automatiques, magasins autonomes)

Nouvelles activités : GreenYellow, Data et Data centers

GreenYellow : EBITDA de 76 M€ sur l'année, et triplement du pipeline à 450 MWc (vs. 150 MWc à fin 2018). GreenYellow réalise une expansion soutenue à l'international (Asie, Amérique latine, Afrique, Océan Indien) Data & Data center : croissance du CA de +51% à 67M€

Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 14 Faits marquants 2019 (2/2) Activités du Groupe Poursuite de l'exécution des plans stratégiques et financiers Cessions d'actifs non stratégiques : 2,8 Md€ réalisés à ce jour depuis juin 2018 dont 1,8 Md€ encaissés à fin 2019

1Md€ d'actifs cédés en 2019 (1,1Md€ en 2018), dont des murs de magasins, R2C et Vindemia Cession de Leader Price : signature le 20 mars 2020 d'un accord avec Aldi pour la cession de 567 magasins et 3 entrepôts pour un montant de 735M€ (1) . Le Groupe restera propriétaire de la marque Leader Price Cette cession complète le plan Rocade de cessions de magasins déficitaires (gain: +50M€ ROC en année pleine)

Succès du plan de refinancement : avec une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2,0 Md€ (échéance octobre 2023) et de nouveaux financements de 1,8 Md€ (échéance janvier 2024)

bonnes performances tirées par le dynamisme d'Assai (croissance organique du CA de +22%). La croissance du e-commerce atteint +40% sur l'année Exito (Colombie) : grand succès des nouveaux formats ; accélération du e-commerce (+37%) Dont 35M€ de complément de prix versé en cas de respect d'indicateurs opérationnels durant une période de transition

Chiffres clés 2019 En M€ 2018 2019 Var. totale Var. TCC retraité Chiffre d'affaires consolidé 34 329 34 645 + 0,9% + 4,2%* dont France Retail 16 786 16 322 + 0,3%** dont Latam Retail 15 577 16 358 + 5,0% + 9,7%* dont E-commerce 1 965 1 966 + 0,0% EBITDA 2 669 2 640 - 1,1% + 0,6% dont France Retail 1 413 1 467 + 3,8% dont Latam Retail 1 217 1 104 - 9,3% - 5,7% dont E-commerce 39 69 + 77,5% Résultat Opérationnel Courant 1 364 1 292 - 5,3% - 3,1% ROC hors crédits fiscaux 1 252 1 292 + 3,2% + 5,5% dont France Retail 618 676 + 9,4% dont Latam Retail 647 612 - 5,3% - 1,0% dont E-commerce -12 4 n.s. Résultat net normalisé, part du 327 212 - 35,4% - 34,9% Dette financière nette consolidée 3 378 4 053 675 M€ n.s. dont France 2 724 2 282 -441 M€ n.s. * variation organique hors essence et calendaire / ** variation comparable hors essence et calendaire En 2019, le groupe Casino enregistre un ROC de 1 292m€. Il est en progression de 5,5 % à change constant, hors crédits fiscaux. En France : ROC de distribution : en hausse de +12% (1) à 622M€, soit une marge de ROC de 3,8% (+0,5pt) Réduction de la dette nette à 2,3 Md€ , avec un cash flow libre récurrent (hors plans de cession et Rocade) de 367 M€ En Amérique latine :  Croissance du CA de +9,7%, portée par le Cash & Carry Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 16 Post IFRS 16 sur les contrats de location. Pré-IFRS 16, la croissance du ROC distribution France est de +5%

à 622M€, soit une marge de ROC de 3,8% (+0,5pt) Réduction de la dette nette à 2,3 Md€ , avec un cash flow libre récurrent (hors plans de cession et Rocade) de 367 M€ En Amérique latine :  Croissance du CA de +9,7%, portée par le Cash & Carry Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 16 Post IFRS 16 sur les contrats de location. Pré-IFRS 16, la croissance du ROC distribution France est de +5% Organisation face à l'épidémie de Covid-19 et chiffre d'affaires du T1 2020 Activités du Groupe Organisation face à l'épidémie de Covid-19 Le premier trimestre 2020 a été marqué par l'épidémie de Covid-19 impactant l'ensemble des géographies et activités, avec une hausse sans précédent de la demande adressée à la grande distribution alimentaire, les formats du Groupe (proximité, magasins urbains, E-commerce) étant particulièrement sollicités. Des mesures spécifiques ont été mises en œuvre pour répondre à la mission essentielle du Groupe : sécuriser l'approvisionnement alimentaire des populations : Protection des collaborateurs : distribution généralisée de masques, gants et gels hydroalcooliques aux salariés des magasins et entrepôts.

: distribution généralisée de masques, gants et gels hydroalcooliques aux salariés des magasins et entrepôts. Protection des clients et adaptation du service à leurs besoins spécifiques : gestes barrière en magasins, accélération de l'encaissement automatique (45% en hypermarchés et 36% en supermarchés en février-mars 2020), augmentation des capacités de livraison à domicile, du click & collect et du Drive, soit un total de 20 000 commandes par jour au lieu de 6 500 au début du trimestre.

L'EBITDA total en France est en progression de 67 M€ par rapport au T1 2019, en lien avec la croissance de l'activité depuis mi-mars. En Amérique Latine, la croissance organique est de 14,0%, avec une accélération depuis mi-mars dans l'ensemble des géographies.

l'E-commerce. L'EBITDA total en France est en progression de 67 M€ par rapport au T1 2019, en lien avec la croissance de l'activité depuis mi- mars.

Comptes consolidés Résultats 2019 en M€ 2018 2019 Variation Reflète la variation du chiffre d'affaires de Casino de +0,9% au total et de +4,2% en organique Chiffre d'affaires HT 34 346 34 663 +317 Variation du ROC de Casino de -5,3 % Résultat opérationnel courant (ROC) 1 354 1 283 -71 impacté par un effet de change défavorable et de moindres crédits fiscaux au Brésil. Résultat net des activités abandonnées (37) (1 050) (1 013) Pertes dues à la dépréciation de l'écart d'acquisition de Leader-Price en 2019. Résultat net de l'ensemble consolidé (90) (1 504) (1 414) Dont part du groupe (200) (550) (350) Le résultat est pénalisé par le résultat des activités abandonnées et par des charges exceptionnelles du plan de cession de Casino

La société Foncière Euris envisage de reprendre le versement de dividendes en fonction du déroulement des plans de sauvegarde des sociétés du Groupe. Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 19 Rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise Gouvernance Composition du conseil d'administration

Activité du Conseil d'administration et de ses Comités

Direction générale

Rémunération du Président-Directeur Général et et des mandataires sociaux non exécutifs Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 20 Composition du Conseil d'administration 1/2 Composition du Conseil depuis l'Assemblée générale du 16 mai 2019 et jusqu'en février 2020 : 2 administrateurs 4 administrateurs représentants 1 censeur indépendants l'actionnaire majoritaire Michel Savart, Président-Directeur Général) Christian Peene Virginie Grin (représentante de Matignon- Diderot) Pierre Féraud Marie Wiedmer-Brouder Didier Lévêque (représentant de Finatis) Odile Muracciole (représentante d'Euris) 33% 50% 50% 67% Membres indépendants Représentants de l'actionnaire majoritaire Femmes Hommes Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences techniques et expériences

La présence de Monsieur Pierre Féraud, censeur, permet au Conseil de bénéficier de son expertise et de sa parfaite connaissance du Groupe, de ses opérations et du secteur de la distribution, de l'immobilier et de la finance

En vue de la nomination d'un nouvel administrateur indépendant et permettre éventuellement son entrée en fonction avant l'assemblée générale annuelle de 2021 (par cooptation), nomination de la société SARIS, personne morale représentant l'actionnaire majoritaire, représentée par Monsieur Jean-Luc ZABLOT

Jean-Luc ZABLOT Il est également proposé de renouveler Monsieur Pierre Féraud, dans ses fonctions de censeur. Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 23 Activité du Conseil et de ses Comités en 2019 1/3 Conseil d'administration Comité d'audit Comité des nominations et des rémunérations Membres présentés dans la Christian Peene (membre et Marie Wiedmer-Brouder slide précédente Président jusqu'en février (Présidente) et Didier 2020), Marie Wiedmer- Lévêque Brouder (Présidente depuis 8 réunions mars 2020) et Didier Lévêque 1 membre indépendant 95,83% taux de présence et 1 représentant de 2 membres indépendants l'actionnaire majoritaire et 1 représentant de l'actionnaire majoritaire 3 réunions 100% taux de présence 3 réunions 88,89% taux de présence 1 réunion hors la présence des représentants de la Direction Générale Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 24 Activité du Conseil et de ses Comités en 2019 2/3 Conseil d'administration Activité et résultats du groupe

Autorisation de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde décidée par le Tribunal de Commerce de Paris le 23 mai 2019

Suivi du déroulement de la procédure de sauvegarde en particulier de l'élaboration des projets de plans de la Société et de ses filiales concernées, avec la présentation des travaux et analyses des conseils financiers et juridiques de la Société et en particulier des rapports et conclusions du cabinet Accuracy.

Arre ̂ té des modalités d'apurement du passif de Foncière Euris et autorisation de la conclusion des accords concernant les opérations de dérivés de la Société

té des modalités d'apurement du passif de Foncière Euris et autorisation de la conclusion des accords concernant les opérations de dérivés de la Société Informations sur les principales opérations réalisées par le groupe Casino (plan de cession d'actifs non stratégiques de Casino, simplification des activités en Amérique latine, opérations de refinancement)

Approbation de la cession de la participation de la société dans le centre commercial « Posnania » situé à Poznan en Pologne

Réduction du capital social par annulation d'actions détenues en propre

Situation financière, risques et conformité

Gouvernance, composition et fonctionnement du Conseil et du Comité

Rémunérations des mandataires sociaux Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 25 Activité du Conseil et de ses Comités en 2019 3/3 Comité d'audit CNR Vérification du déroulement de la clôture des comptes dans le cadre de l'arrêté des comptes semestriels et annuels

Examen des engagements hors bilan, les risques et les options comptables retenues en matière de provisions ainsi que les évolutions juridiques et comptables applicables

Communication des conclusions et travaux des Commissaires aux comptes sur les procédures relatives au traitement et à l'élaboration de l'information comptable et financière, de la note de la Direction financière sur les risques et les engagements hors bilan ainsi que des documents de prévention de la Société, du plan d'audit afférent aux comptes 2019 ainsi que des honoraires des Commissaires aux comptes

Examen des conventions règlementées en vigueur conclues au cours des exercices précédents

Information et suivi du déroulement de la procédure de sauvegarde

Actualisation de la procédure d'autorisation des services autres que la certification légale (SACC) et aménagement corrélatif de la Charte

Information sur les procédures judiciaires mises en œuvre dans le cadre des attaques spéculatives sur le cours de bourse des titres Casino et Rallye, subies par le Groupe. Examen annuel de l'organisation, du fonctionnement et de la composition du Conseil d'administration et de ses Comités spécialisés et de la bonne application des principes de gouvernance d'entreprise conformément au code AFEP/MEDEF et aux dispositions du règlement intérieur

Revue de la composition, la taille et la structure du Conseil d'administration et de ses Comités

Recommandations au Conseil d'administration dans le cadre du renouvellement des mandats soumis à l'Assemblée générale du 16 mai 2019 et proposition de réduction de la taille du Conseil d'administration de 7 à 6 membres, suite à la cessation par Monsieur Jean-Louis BRUNET de son mandat d'administrateur (le 16 mai 2019), atteint par la limite d'exercice de 12 ans des fonctions d'administrateurs indépendant

Jean-Louis BRUNET de son mandat d'administrateur (le 16 mai 2019), atteint par la limite d'exercice de 12 ans des fonctions d'administrateurs indépendant Examen de la proposition de renouvellement des fonctions de Président-Directeur général de la Société en exercice de Monsieur Michel SAVART et du maintien des limitations aux pouvoirs de la Direction générale et des autorisations annuelles spécifiques qui lui sont consenties

Président-Directeur général de la Société en exercice de Monsieur Michel SAVART et du maintien des limitations aux pouvoirs de la Direction générale et des autorisations annuelles spécifiques qui lui sont consenties Examen des éléments et de la structure de la rémunération pour 2019 du Président-Directeur général, ainsi que des modalités de répartition de la rémunération (ex jeton de présence) pour l'exercice 2019 à allouer aux membres du Conseil et au censeur, et d'attribution de la rémunération complémentaires aux membres des Comités spécialisés

Président-Directeur général, ainsi que des modalités de répartition de la rémunération (ex jeton de présence) pour l'exercice 2019 à allouer aux membres du Conseil et au censeur, et d'attribution de la rémunération complémentaires aux membres des Comités spécialisés Examen du rapport du gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'administration Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 26 La Direction Générale - Le Président-Directeur Général Le Président - Directeur Général

Depuis 2010, les fonctions de Président et de Directeur Général sont assurées par Monsieur Michel Savart. A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'administration sera appelé à délibérer sur le maintien de l'unification et la reconduction de Monsieur Michel Savart dans ses fonctions de Président-Directeur Général. Conformément à la loi, le Président-Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Toutefois, les décisions importantes de gestion sont soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration en raison de leur nature stratégique ou de leur montant.

Rémunération versée par la Société au titre de l'exercice 2019 telle qu'approuvée par l'assemblée générale du 16 mai 2019 : Éléments de la rémunération Montant Rémunération fixe 30 000 € bruts Rémunération variable Sans objet Actions gratuites - stock options Sans objet Régime de retraite supplémentaire Régime à cotisations définies en vigueur au sein du Groupe Rémunération au titre du mandat d'administrateur 10 000 € bruts Autres éléments de rémunération visés par le Code AFEP/MEDEF * Sans objet Rémunération variable annuelle différée, rémunération variable pluriannuelle, rémunération exceptionnelle, avantages en nature, indemnités en cas de cessation de fonctions, indemnités relatives à une clause de non concurrence Politique de rémunération du Président-Directeur Général soumise à l'assemblée générale du 29 mai 2020 : Le conseil d'administration du 27 mars 2020, sur la recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé de maintenir pour 2020 la même structure de la rémunération de Monsieur Michel SAVART au titre de ses fonctions de Président- Directeur général, laquelle est exclusivement composée d'une part fixe d'un montant de 30.000 euros, inchangée depuis 2009. Le Président percevra une rémunération au titre de ses fonctions d'administrateur déterminée dans le cadre de la politique de rémunérations des mandataires sociaux non exécutifs (présentée ci-après), soit un montant de base de 10 000 € bruts (inchangé). Le Président-Directeur Général continuera à bénéficier du régime de prévoyance, de retraite obligatoire et supplémentaire à cotisations définies en vigueur au sein du Groupe. 28 Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020

Rappel : enveloppe globale allouée par l'Assemblée générale du 4 juin 2009 de 125 000 € Rémunération au titre du mandat d'administrateur de base de 10 000 euros et attribuée prorata temporis et en fonction uniquement des présences aux réunions avec réattribution de la part des administrateurs absents Rémunération complémentaire de 5 000 euros pour les membres des Comités, allouée exclusivement en fonction des présences aux réunions du Comité, majoré du même montant pour la présidence Rémunération supplémentaire, fixée à un montant individuel global 4 000 € bruts, allouée aux membres du Comité d'audit en considération des travaux liés à la sauvegarde et en l'absence de Comité ad hoc de suivi de la sauvegarde. La rémunération au titre du mandat d'administrateur et de membres de comités afférente à la période du 1er janvier au 23 mai 2019, n'a pas donné lieu à versement eu égard à la réglementation des procédures de sauvegarde sur les créances antérieures au jugement d'ouverture. Le montant global des rémunérations versées au titre de 2019 s'est ainsi élevé à 69 718,50 euros Politique de rémunération des administrateurs soumise à l'assemblée générale du 29 mai 2020 :

Politique de rémunération des administrateurs soumise à l'assemblée générale du 29 mai 2020 :

Maintien du montant individuel de base de la rémunération des administrateurs à 10 000 € continuant à être attribuée en fonction de leur participation effective aux réunions du Conseil, avec réattribution de la part variable des administrateurs ou des membres absents Maintien du montant individuel de base de la rémunération complémentaire allouée aux membres des Comités à 5 000 € attribuée en fonction de leur participation effective aux réunions des Comités, majorée du même montant pour la Présidence. Afin de tenir compte s'il y a lieu de réunions ou des travaux supplémentaires des Comités en raison du nombre et de l'importance des sujets soumis à leur examen au cours de l'année, de prévoir l'attribution d'une rémunération complémentaire pour chaque membre de Comité, dans les conditions et modalités suivantes : Rémunération complémentaire pour les membres du Comité d'audit fixée à 1 000 € bruts par séance au-dessus de 3 réunions par an, dans la limite d'un montant global individuel de 3 000 € par an Rémunération complémentaire pour les membres du Comité des nominations et des rémunérations fixées à 1 000 € bruts par séance au-dessus de 3 réunions par an, dans la limite d'un montant global individuel de 2 000 € par an.

Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 29 Rémunérations (anciennement « jetons de présence ») des mandataires sociaux non exécutifs 2/2 Compte tenu de la mise en place du vote ex ante de la rémunération des mandataires sociaux non exécutifs et du renouvellement annuel de leur mandat, il est proposé également que la rémunération au titre de l'activité des administrateurs et des membres des Comités spécialisés soit désormais allouée au titre du mandat écoulé (et non plus de l'exercice social).

de la rémunération des mandataires sociaux non exécutifs et du renouvellement annuel de leur mandat, il est proposé également que la rémunération au titre de l'activité des administrateurs et des membres des Comités spécialisés soit désormais allouée au titre du mandat écoulé (et non plus de l'exercice social). Ainsi, seront soumises à l'Assemblée générale du 29 mai 2020 :

D'une part les modalités de détermination de la rémunération des administrateurs afférente à la période du 1er janvier au 29 mai 2020, payable à l'issue de cette Assemblée, étant noté que la rémunération afférente à l'exercice 2019 a été versée en janvier 2020, sous déduction du montant correspondant à la période du 1er janvier au 23 mai 2019, eu égard à la réglementation des procédures de sauvegarde sur les créances antérieures au jugement d'ouverture. D'autre part la politique de rémunération pour la période du 29 mai 2020 jusqu'à la date de l'Assemblée générale annuelle à tenir en 2021 et versée après la tenue de celle-ci.

Il appartiendra ensuite au Conseil d'administration de procéder à la répartition effective de la rémunération des administrateurs et membres des Comités selon les modalités approuvées par l'Assemblée générale. Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 30 Rapports des Commissaires aux comptes Cailliau Dedouit et Associés

Ernst & Young et Autres Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 31 Rapports des Commissaires aux comptes à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire Rapports des Commissaires aux comptes Sur les comptes

Annuels Consolidés

Sur les conventions et engagements réglementés

Sur l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 32 Rapport sur les comptes annuels Rapports des Commissaires aux comptes Rapport annuel Comptes annuels - pages 213 à 216 du rapport annuel 2019 Opinion sur les comptes Comptes arrêtés dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid- 19

Les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice Points clés de l'audit Procédure de sauvegarde et homologation du plan

Evaluation des titres de participation Rallye Vérifications spécifiques Pas d'observation sur les informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents ainsi que sur le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 33 Rapport sur les comptes consolidés 1/2 Rapports des Commissaires aux comptes Rapport annuel Comptes consolidés - pages 188 à 197 du rapport annuel 2019 Opinion sur les comptes Comptes arrêtés dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19

Covid-19 Les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans L'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice , de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation Points clés de l'audit Procédure de sauvegarde et homologation du plan

Respect des ratios bancaires du groupe Casino

Evaluation des goodwill et marques

Evaluation des actifs et passifs de Leader Price détenus en vue de la vente et du résultat des activités abandonnées, ainsi que ceux de la société Groupe Go Sport détenus en vue de la vente

Première application de la norme IFRS 16 - Contrats de location

Evaluation des avantages commerciaux à percevoir auprès des fournisseurs en fin d'exercice

Reconnaissance des crédits de taxes et suivi des passifs fiscaux éventuels chez GPA Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 34 Rapport sur les comptes consolidés 2/2 Rapports des Commissaires aux comptes Vérification spécifique Pas d'observation sur les informations données dans le rapport de gestion du Groupe Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 35 Rapport sur les conventions et engagements réglementés Rapports des Commissaires aux comptes Rapport annuel Pages 217 à 219 du rapport annuel 2019 Aucune nouvelle convention soumise à l'approbation de l'Assemblée générale Conventions et engagements antérieurs déjà approuvés par l'Assemblée générale dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé Dont l'exécution s'est poursuivie : Sans exécution au cours de l'exercice 2019 :  Avec Euris SAS : convention de conseil stratégique et d'assistance  Avec Marigny Foncière et Matignon Abbeville technique du 17 octobre 2003 et ses avenants successifs, arrivée - Dispositif de co-investissement devenu caduc à échéance le 31 décembre 2019  Dans le cadre de la cession du centre commercial Alexa : - Garanties sur les titres de propriété achevées en 2019 - Garantie sur la baisse du chiffre d'affaires, sur les coûts liés à la gestion des différents litiges ainsi que l'engagement de construction de la tour de bureau  Dans le cadre de la cession du centre commercial Carré de Soie : - Garanties usuelles d'actif et de passif  Dans le cadre de la cession du centre commercial Manufaktura : - Garanties du paiement des taxes sociales et garantie des revenus précaires 36 Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 Rapport spécial sur l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre Rapports des Commissaires aux comptes Rapport annuel Résolutions n°18 (page 236 du rapport annuel 2019) Objet du rapport Autorisation pour une durée de 38 mois Avis sur les informations qui vous sont données sur l'opération envisagée Diligences des Commissaires aux comptes Vérification que les modalités envisagées et données dans le rapport du Conseil d'administration s'inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi Conclusion Pas d'observation sur les informations données dans le rapport du Conseil d'administration Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 37 Assemblée générale 29 mai 2020 Présentation des résolutions FONCIÈRE EURIS Résumé des résolutions Résolutions Présentation et résumé des résolutions soumises à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 mai 2020 Les résultats du vote des résolutions seront mis en ligne à l'issue de l'Assemblée générale Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 39 Résumé des résolutions Résolutions De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 40 Présentation des résolutions 1 et 2 Résolutions Présentation Dans le cadre des 1ère et 2ème résolutions, les actionnaires sont appelés à approuver les comptes sociaux puis les comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2019 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes. Ces comptes ont été certifiés sans réserve par les Commissaires aux comptes. Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 41 Première résolution Résolutions Approbation des comptes annuels de la société de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Approbation :

du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes des comptes au 31/12/2019 faisant apparaître une perte de 27 026 639,29 € des actes et des opérations de l'exercice

Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 42 Deuxième résolution Résolutions Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Approbation :

du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes des comptes au 31/12/2019 faisant apparaître une perte nette de l'ensemble consolidé de

1 054 M€

Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 43 Troisième résolution Résolutions Présentation Par la 3e résolution, le Conseil d'administration vous propose d'approuver l'affectation du résultat 2019, étant rappelé que le Conseil d'administration du 27 mars 2020 a décidé de ne pas proposer à l'Assemblée générale du 29 mai 2020 le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019. Affectation du résultat de la société

Approbation de l'affectation de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 27 026 639,29 € en totalité au report à nouveau

Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 44 Quatrième résolution Résolutions Présentation Aucune nouvelle convention réglementée, telle que visée par les articles L225-38 et L225-40 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice 2019. Conventions de l'article L.225-38 du Code de commerce

L.225-38 du Code de commerce Absence de nouvelles conventions au cours de l'exercice 2019

Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 45 Présentation des résolutions 5 à 11 Résolutions Présentation Les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e résolutions portent sur le renouvellement, pour une durée de 1 an, des mandats d'administrateur de Monsieur Michel SAVART et de Madame Marie WIEDMER-BROUDER, ainsi que des sociétés Euris (Madame Odile MURACCIOLE), Finatis (Monsieur Didier LÉVÊQUE) et Matignon Diderot (Madame Virginie GRIN). Sous la 10e résolution, il vous est proposé de nommer pour une durée de 1 an, en remplacement de Monsieur Christian PEENE, démissionnaire, la société Saris, contrôlée par la société Finatis, représentée par Monsieur Jean-Luc ZABLOT, afin de permettre s'il y a lieu la nomination d'un nouvel administrateur indépendant avant l'Assemblée générale annuelle de 2021. La 11e résolution porte sur le renouvellement, pour une durée de 1 an, du mandat de censeur de Monsieur Pierre FÉRAUD. En conséquence, si vous approuvez ces propositions, à l'issue de l'Assemblée, le Conseil sera composé de 6 administrateurs et comportera 1 administratrice indépendante, 3 femmes (50 %) et, outre le Président, 4 membres représentant l'actionnaire majoritaire. La situation d'indépendance des administrateurs est appréciée chaque année par le Comité des nominations et des rémunérations à partir des critères proposés à cet effet par le Code AFEP/MEDEF. Il en ressort notamment que l'administratrice indépendante n'entretient pas de relations d'affaires avec la Société ou l'une des sociétés du Groupe. L'analyse de l'indépendance ainsi que l'assiduité des administrateurs aux réunions du Conseil et de ses comités vous sont présentées dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise figurant en pages 44 à 45 du Rapport annuel 2019. Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce relatives à la rémunération 2019 des mandataires sociaux , telles que communiquées dans Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce relatives à la rémunération 2019 des mandataires sociaux , telles que communiquées dans la présentation du Gouvernement d'entreprise Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 54 Treizième résolution Résolutions Présentation Sous la 13e résolution, en application de l'article L. 225-100-III, du Code de commerce, il vous est demandé d'approuver pour l'exercice 2019 les éléments de la rémunération, laquelle n'est composée que d'une part fixe d'un montant brut de 30 000 €, versée au Président- Directeur général, en raison de son mandat. La structure ainsi que le montant de la part fixe de la rémunération 2019 de Monsieur Michel SAVART, Président-Directeur général, a été arrêtée par le Conseil d'administration le 20 mars 2019, sur la recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, et approuvée par l'Assemblée générale réunie le 16 mai 2019 (majorité de 99,98 %). Approbation des éléments de la rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2019, tels que communiqués dans la présentation du gouvernement d'entreprise Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 55 Quatorzième résolution Résolutions Présentation En application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce, la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants établie par le Conseil d'administration est présentée au sein du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise et doit être soumise au moins chaque année à l'approbation de l'Assemblée générale. Sous la 14e résolution, il vous est donc demandé d'approuver les éléments de la politique de rémunération du Président-Directeur général en raison de son mandat au titre de 2020, arrêtée par le Conseil d'administration le 27 mars 2020 sur la recommandation du Comité des nominations et des rémunérations. La rémunération demeure composée uniquement d'une partie fixe maintenue à un montant brut de 30 000 €. L'ensemble des éléments relatifs à la politique de rémunération 2020 du Président- Directeur général est présenté dans la partie du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise du Rapport annuel 2019. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour l'exercice 2020, telle que communiquée dans la présentation du gouvernement d'entreprise Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 56 Quinzième résolution Résolutions Présentation En application des nouvelles dispositions de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, la politique de rémunération des mandataires sociaux non exécutifs établie par le Conseil d'administration est présentée au sein du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise et doit être soumises désormais au moins chaque année à l'approbation de l'Assemblée générale. Sous la 15e résolution, il vous est ainsi demandé, d'approuver également la politique de rémunération des administrateurs en raison de leur mandat, arrêtée par le Conseil d'administration du 27 mars 2020 sur la recommandation du Comité des nominations et des rémunérations. L'ensemble des éléments relatifs à la politique de rémunération des administrateurs est présenté dans la partie du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise figurant au Rapport annuel 2019. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non exécutifs au titre du mandat 2020-2021, telle que communiquée dans la présentation du gouvernement d'entreprise Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 57 Présentation de la résolution16 Résolutions Présentation Sous la 16e résolution, il est proposé de renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, d'acheter des actions de la Société, étant précisé que cette dernière ne peut détenir plus de 2 % du nombre total des actions formant le capital. Le prix maximum d'achat est fixé à 40 € par action. À titre indicatif, la société ne possède plus actuellement d'actions en propre et sur la base du capital au 27 mars 2020, le montant maximal théorique que la Société pourrait consacrer à des achats d'actions serait de 7 930 640 €, correspondant à 198 266 actions. La Société a résilié avec date d'effet au 28 mai 2019 le contrat de liquidité conclu avec Exane BNP Paribas. Les objectifs du programme de rachat sont détaillés dans la 16e résolution ainsi que dans le descriptif du programme de rachat figurant dans le rapport annuel mis en ligne sur le site de la Société. En cas d'offre publique portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société, la Société ne pourra utiliser la présente autorisation qu'à l'effet de satisfaire des engagements de livraisons de titres, notamment dans le cadre des plans d'attribution gratuite d'actions, ou d'opérations stratégiques engagés et annoncés avant le lancement de l'offre publique. Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 58 Seizième résolution Résolutions Autorisation d'achat par la société de ses propres actions en vertu de l'article

L. 225-209 du Code de commerce, dans la limite de 2% du nombre des actions composant le capital social, et pour un prix maximum d'achat par action de 40 euros Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 59 Dix-septième résolution Résolutions Présentation La 17e résolution est une résolution usuelle qui permet l'accomplissement des publicités et des formalités légales. Pouvoir pour formalités Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 60 Résumé des résolutions Résolutions De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 61 Présentation de la résolution18 Résolutions Présentation L'Assemblée générale du 11 mai 2017, dans sa 28e résolution, a autorisé le Conseil d'administration, pour une durée de 38 mois, à attribuer gratuitement des actions de la Société au bénéfice des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés qui lui sont liées, aucun dirigeant mandataire social de la Société ne pouvant être bénéficiaire d'attribution gratuite d'actions conformément à la politique de la Société. L'assemblée du 24 mai 2018 dans sa 18e résolution a renouvelé par anticipation cette autorisation pour le solde non utilisé pour une durée réduite à 26 mois (seule modification) afin que la Société puisse faire application du nouveau régime introduit par la Loi de Finances pour 2018. Cette autorisation vient à échéance. Il vous est proposé dans la 18e résolution, sur la recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, de continuer à disposer de cette faculté et de renouveler pour une durée de 38 mois, l'autorisation donnée au Conseil d'administration à l'exclusion, comme précédemment, des dirigeants mandataires sociaux de la Société qui ne pourront être bénéficiaires d'attribution gratuite d'actions. La résolution proposée fixe à 1 % du capital social (hors ajustements), inchangé par rapport à 2018 dans la 19e résolution, le nombre total d'actions pouvant être attribué gratuitement sur 38 mois, étant précisé que, dans le cadre de cette nouvelle autorisation, à la date de l'Assemblée générale, il n'existe pas de plans d'options d'achat ou de souscription d'actions de la Société en cours de validité. Tout comme l'autorisation consentie par l'Assemblée du 23 mai 2018, l'autorisation précise, conformément aux dispositions légales, que les actions seraient attribuées définitivement à leurs bénéficiaires au terme d'une période d'acquisition dont la durée serait fixée par le Conseil d'administration, étant entendu que cette durée ne pourrait être inférieure à un an, et que les actions devraient être conservées par les bénéficiaires pendant une durée fixée par le Conseil d'administration, étant précisé que la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne pourrait être inférieure à deux ans. Toutefois, dans la mesure où la période d'acquisition pour tout ou partie d'une ou plusieurs attributions serait au minimum de deux ans, le Conseil d'administration serait autorisé à n'imposer aucune période de conservation pour les actions considérées. Par ailleurs, le Conseil d'administration serait autorisé à prévoir que, dans l'hypothèse de l'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la 2e ou la 3e des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale, ou cas équivalent à l'étranger, les actions pourraient lui être attribuées définitivement avant le terme de la période d'acquisition restant à courir. Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 62 Dix-huitième résolution Résolutions Autorisation pour une durée de 38 mois d'attribuer gratuitement des actions de la société Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 63 Dix-neuvième résolution Résolutions Présentation Sous la 19e résolution, il est proposé à l'Assemblée générale extraordinaire, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales relatives à l'identification de l'actionnariat de modifier l'article 8 alinéas 4 et 5 des statuts. Approbation de la modification des alinéas 4 et 5 de l'article 8 des statuts ( modification statutaire relative à l'identification de l'actionnariat ) Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 64 Vingtième résolution Résolutions Présentation Sous la 20e résolution, il vous est proposé, ainsi que le permet l'article L.225-37 du Code de commerce dans sa nouvelle rédaction, que certaines des décisions relevant des attributions propres du Conseil puissent être prises par consultation écrite des administrateurs et de modifier en conséquence les articles 34, en y insérant un nouveau paragraphe après le 7ème alinéa, et 35 des statuts, en modifiant l'ancien 2ème alinéa. Approbation de la modification des articles 34 et 35 des statuts ( modification statutaire relative aux modalités de délibération du Conseil d'administration ) Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 65 Vingt-et-unième résolution Résolutions Présentation Afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article L.225-35 du Code de commerce, il est proposé à l'Assemblée générale extraordinaire de modifier la rédaction des articles 27 (autorisations du Conseil d'administration en matière de cautions, avals et garanties) et 30 (prise en considération par le Conseil d'administration des enjeux sociaux et environnementaux) des statuts. Approbation de la modification des articles 27 et 30 des statuts ( modification statutaire relative aux pouvoirs du Conseil d'administration ) Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 66 Vingt-deuxième résolution Résolutions Présentation Sous la 22e résolution, il vous est proposé de remplacer les termes « jetons de présence » par le terme « rémunération », suite à la modification de l'article L.225-45 du Code de commerce, et d'amender les articles 31, 36 et 48 des statuts. Approbation de la modification des articles 31, 36 et 48 des statuts ( modifications statutaires relatives au changement de dénomination de la rémunération (ex jetons de présence) des administrateurs ) Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 67 Vingt-troisième résolution Résolutions Présentation Dans le cadre d'une mise en conformité avec les dispositions de l'article 4 des statuts (compétence conférée au Conseil de déplacer le siège social sur l'ensemble du territoire français), il est proposé à l'Assemblée générale extraordinaire d'ajouter un paragraphe à l'article 48 des statuts, permettant la ratification, par l'Assemblée générale ordinaire, du transfert du siège social dans les limites du territoire français, lorsqu'il a été décidé par le Conseil d'administration. Approbation de la modification de l'article 48 des statuts ( ratification par l'assemblée générale du transfert de siège social dans les limites du territoire français lorsqu'il a été décidé par le Conseil d'administration ) Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 68 Vingt-quatrième résolution Résolutions Présentation La 24e résolution est une résolution usuelle qui permet l'accomplissement des publicités et des formalités légales. Pouvoirs pour formalités Assemblée générale Foncière Euris - 29 mai 2020 69 La Sté Foncière Euris SA a publié ce contenu, le 29 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

