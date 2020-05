Correction : INEA augmente son dividende de 14%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une erreur s'est glissée dans notre dépêche précédente sur Inea. Le chiffre d'affaires est en exprimé en millions. Le texte corrigé suit.Le chiffre d'affaires de Foncière INEA au premier trimestre 2020 s'élève à 11,3 millions d'euros, en progression de 7,4%. Cette croissance s'explique à hauteur de 5,3% par l'entrée en exploitation de nouveaux actifs à Nantes, Vitrolles, Mérignac (Wooden Park), Taverny et St Jean d'Illac, et de 2,1% par l'évolution favorable des loyers à périmètre constant. Le taux de recouvrement des échéances locatives du deuxième trimestre 2020 s'élève à fin avril à 91%, comparable à la moyenne constatée depuis 2014 de 92% (à l'issue du premier mois du deuxième trimestre).Dans ces conditions, le Conseil d'administration de Foncière INEA a confirmé lors de sa réunion du 28 avril 2020 le maintien du dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale du 10 juin 2020. Il sera ainsi soumis au vote des actionnaires un dividende de 2,50 euros par action, en augmentation de 14% par rapport à l'exercice précédent, offrant un rendement de 6,4 % sur le cours actuel (39 euros).Par ailleurs, au regard des restrictions de réunions annoncées par le Gouvernement, le Conseil a voté le principe de la tenue de la prochaine Assemblée Générale à huit clos.Philippe Rosio, PDG de Foncière INEA commente : " Même s'il faut rester prudents et humbles face à cette crise, nul doute qu'elle sera un catalyseur de changements sociétaux profonds, au regard desquels le développement immobilier des grandes métropoles régionales françaises a tout son sens. "