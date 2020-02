FONCIERE INEA : augmente de 14% son dividende au titre de 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Foncière INEA a dévoilé un bénéfice net 2019 en progression de 53% à 41,44 millions d’euros, un Ebit en hausse de 7% à 25,68 millions d’euros et un chiffre d’affaires en augmentation de 14% à 43,87 millions d’euros.Philippe Rosio, PDG de Foncière INEA a déclaré : " La dynamique de métropolisation de l'économie, le développement par les collectivités de nouveaux quartiers d'affaires et la demande d'immeubles neufs ont constitué en 2019 les fondamentaux du marché de bureaux en régions. Ces tendances devraient perdurer dans les prochaines années, soutenus par les besoins croissants des entreprises de modernisation de leur immobilier.Au total à fin 2019, la valeur du patrimoine global de Foncière INEA s'établit à 874 millions d'euros (droits compris), en croissance de 16% sur 12 mois, ce qui la conforte dans son objectif d'un milliard d'euros en patrimoine d'ici fin 2021.Au 31 décembre 2019, le total bilan de Foncière INEA atteint 700 millions d'euros et ses capitaux propres, renforcés par l'augmentation de capital d'avril 2019, sont en augmentation de 41% à 403 millions d'euros.L'endettement de Foncière INEA au 31 décembre 2019 s'élève à 284 millions d'euros.Compte tenu de la prise de valeur enregistrée sur le patrimoine et des résultats opérationnels, l'actif net réévalué triple net (NNNAV EPRA) s'établit à 432 millions d'euros droit compris. Il est en hausse de 36%.Cette augmentation ne permet pas d'absorber totalement l'effet dilutif lié à la croissance du nombre d'actions (+41%) sur l'année, puisque le l'actif net réévalué triple net ramené par action s'établit à 51,3 euros, en repli de 3,6%.Au vu des très bons résultats 2019, Foncière INEA souhaite proposer à la prochaine Assemblée générale le versement d'un dividende de 2,50 euros par action (+14%), reflet de la dynamique actuelle de la société et de la confiance manifeste en ses perspectives de croissance.