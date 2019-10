FONCIERE INEA : le chiffre d'affaires 9 mois soutenu par les livraisons de 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Foncière INEA a enregistré au titre du 3ème trimestre un chiffre d’affaires consolidé de 9,1% à 10,9 millions d'euros. Les revenus 9 mois du spécialiste de l'immobilier de bureaux en Régions s’établissent à 32,2 millions d'euros, en hausse de près de 14,6%.Ils bénéficient du plein apport des 7 immeubles qui avaient été livrés au cours de l'année 2018 représentant 61 millions d'euro d'investissement et près de 25.000 mètres carrés de surface locative (Marseille Monticelli, N2 Office, ARS Nancy, Lyon Portes du Rhône, Limonest, Wooden Park Schiltigheim et Grenoble Presqu'Ile) ainsi que de l'entrée en exploitation de 5 nouveaux immeubles au cours des neuf premiers mois de l'année, représentant plus de 3,2 millions d'euro de loyers supplémentaires sur une base annualisée.La moindre progression du chiffre d'affaires au troisième trimestre (+9,1%) comparée au premier semestre s'explique mécaniquement par des timings de livraisons d'immeubles différents en 2018 et en 2019 et par la cession de deux actifs matures en 2019 - Aix Victoire (1 276 mètres carrés) et Tours Central Station (3 339 mètres carrés).A périmètre constant, le chiffre d'affaires conserve la belle dynamique (5,3%) observée depuis le début de l'année, grâce à une activité locative soutenue. Le patrimoine de Foncière INEA, majoritairement neuf, bénéficie en effet pleinement de la hausse de la demande placée en régions : +23% au premier semestre 2019 dans les sept principales métropoles régionales.