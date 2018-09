20/09/2018 | 12:56

Conformément à ce qui avait été annoncé un peu plus tôt dans la semaine, MM Puccini a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, ce jour, les seuils de 20% des droits de vote et 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de Foncière INEA.



Suite à cette cession d'actions hors marché, MM Puccini ne détient ainsi plus aucune action de Foncière INEA.





