Foncière INEA : MM Puccini va sortir du capital

18/09/2018 | 10:13

Foncière INEA annonce que ses dirigeants fondateurs ainsi que trois family offices ont respectivement conclu des accords avec MM Puccini en vue du rachat de l'intégralité de sa participation, au prix de 38 euros par action.



Les familles Picciotto et Fournier, entrées au capital de Foncière INEA en 2014, rachètent respectivement 311.392 et 228.082 actions, tandis que la famille Toulouse, actionnaire historique de la société, acquiert 21.040 actions auprès de MM Puccini.



Enfin le PDG Philippe Rosio et le directeur général délégué Arline Gaujal-Kempler, actionnaires historiques au travers de leur société GEST, se portent acquéreurs de 521.915 actions détenues jusqu'ici par MM Puccini.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.