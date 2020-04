Fonciere INEA : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019 de Foncière INEA

FONCIERE INEA

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2019

(valant Rapport Financier Annuel)

Paris, le 2 avril 2020

Foncière INEA (ISIN : FR0010341032), société d’investissement immobilier coté (SIIC) leader sur le marché des bureaux neufs dans les principales métropoles régionales, annonce aujourd’hui la mise à disposition du public de son Document d’enregistrement universel 2019, déposé le 31 mars 2020 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) et enregistré sous le numéro D.20-0235.

Il est précisé qu’à l’occasion du changement de format du rapport annuel (le « Document de référence » étant devenu « Document d’enregistrement universel »), Foncière INEA a remodelé ce document afin d’y mêler harmonieusement informations financières et extra-financières. La Société ne publiera donc plus à compter de l’exercice 2019 de Rapport de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) sur un support dédié, son contenu étant désormais intégré au Document d’enregistrement universel.

Le Document d’enregistrement universel (exercice 2019) est disponible sans frais sur simple demande auprès de Foncière INEA à l’adresse de son siège administratif sis 21 avenue de l’Opéra 75001 Paris et peut être consulté sur le site Internet de la Société (www.fonciere-inea.com/rapports-financiers/) ainsi que sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers ( www.amf-france.org , onglet dédié à Foncière INEA).

A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)

Créée en mars 2005, Foncière INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. Foncière INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics. Au 31 décembre 2019, son patrimoine est constitué de 72 sites immobiliers représentant une surface totale de plus de 371.500 m² et une valeur de 874 M€, offrant un rendement potentiel de 7,0%. Foncière INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d’ici à 2021 tout en continuant d’améliorer sa rentabilité.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





