Foncière INEA : Progression soutenue du chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année (+14,6%)

Paris, le 10 octobre 2019

Foncière INEA (ISIN : FR0010341032), spécialiste de l’immobilier de bureaux en Régions, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de l’exercice en cours, clos au 30 septembre 2019.

Le chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année s’établit à 32,2 M€, en hausse de près de 15% par rapport à la même période en 2018.

En M€ 2019 2018 Variation (%) 1er trimestre 10,6 8,9 +18,6% 2ème trimestre 10,8 9,2 +16,8% 3ème trimestre 10,9 10,0 +9,1% Chiffre d’affaires consolidé (IFRS) 32,2 28,1 +14,6%

Il bénéficie du plein apport des 7 immeubles qui avaient été livrés au cours de l’année 2018 représentant 61 M€ d’investissement et près de 25.000 m² de surface locative (Marseille Monticelli, N2 Office, ARS Nancy, Lyon Portes du Rhône, Limonest, Wooden Park Schiltigheim et Grenoble Presqu’Ile) ainsi que de l’entrée en exploitation de 5 nouveaux immeubles au cours des neuf premiers mois de l’année, représentant plus de 3,2 M€ de loyers supplémentaires sur une base annualisée :

Immeuble Entrée en patrimoine Surface

(m²) Loyers nets potentiels

(k€/an) Lyon Silk - Bureaux Janvier 2019 3 294 745 Taverny - Activité Février 2019 6 036 494 St Jean d’Illac Extension - Activité Avril 2019 2 236 278 Vitrolles Hub’Side - Bureaux Juillet 2019 3 703 572 Nantîl Extension - Bureaux Septembre 2019 6 290 1 160 TOTAL 21 559 3 249

La moindre progression du chiffre d’affaires au troisième trimestre (+9,1%) comparée au premier semestre s’explique mécaniquement par des timings de livraisons d’immeubles différents en 2018 et en 2019 et par la cession de deux actifs matures en 2019 - Aix Victoire (1 276 m²) et Tours Central Station (3 339 m²).

A périmètre constant, le chiffre d’affaires conserve la belle dynamique (5,3%) observée depuis le début de l’année, grâce à une activité locative soutenue. Le patrimoine de Foncière INEA, majoritairement neuf, bénéficie en effet pleinement de la hausse de la demande placée en régions (+23% au premier semestre 2019 dans les sept principales métropoles régionales1).

Prochain communiqué :

Résultats annuels 2019 (dont chiffre d’affaires) : février 2020

Créée en mars 2005, Foncière INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. Foncière INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics. Au 30 juin 2019, son patrimoine est constitué de 72 sites immobiliers représentant une surface totale de plus de 350.000 m² et une valeur de 795 M€, offrant un rendement potentiel de 7,1%. Foncière INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d'ici à 2021 tout en continuant d'améliorer sa rentabilité.

1 Source : JLL - « Un premier semestre record sur les marchés régionaux » - article du 07/10/19

