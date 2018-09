FONCIERE INEA

Renforcement de family offices et des dirigeants fondateurs

au sein du capital de Foncière INEA

Paris, le 18 septembre 2018

Foncière INEA annonce que ses dirigeants fondateurs ainsi que trois family offices actuellement actionnaires ont respectivement conclu des accords avec MM Puccini en vue du rachat de l'intégralité de sa participation dans Foncière INEA.

Les familles Picciotto et Fournier, entrées au capital de Foncière INEA en 2014, ont conclu un accord avec MM Puccini pour que leurs sociétés respectives Banoka S.à r.l et Fedora SA, agissant de concert vis-à-vis de Foncière INEA, rachètent respectivement 311.392 et 228.082 actions.

La famille Toulouse, actionnaire historique de Foncière INEA via les sociétés civiles MAT, CET, FRT et FAT qu'elle contrôle et qui agissent de concert vis-à-vis de Foncière INEA, acquiert 21.040 actions auprès de MM Puccini.

Enfin les dirigeants Philippe Rosio et Arline Gaujal-Kempler, respectivement Président-directeur général et directeur général délégué de Foncière INEA et actionnaires historiques au travers de leur société GEST, se portent acquéreurs via la société GEST INVEST qu'ils contrôlent, de 521.915 actions détenues jusqu'ici par MM Puccini.

A l'issue de ces transactions, le nombre total de droits de vote théoriques (1) de la Société ressortira à 9.043.811, pour un nombre d'actions inchangé de 5.993.258.

Ainsi :

les dirigeants fondateurs, via leurs sociétés GEST et GEST INVEST agissant de concert, possèderont 18,34 % du capital et 17,66 % des droits de vote de Foncière INEA ;

les sociétés Banoka S.à r.l et Fedora SA, agissant de concert, détiendront respectivement 17,24 % et 12,63 % du capital et 17,37 % et 12,29 %des droits de vote de Foncière INEA ;

et la famille Toulouse, via ses sociétés MAT, CET, FRT et FAT agissant de concert, possèdera 1,45 % du capital et 1,69 % des droits de vote de Foncière INEA.

Il est précisé, en tant que de besoin, qu'aucun seuil susceptible d'entrainer le dépôt d'une offre publique obligatoire ne sera donc franchi à l'occasion de ces opérations.

Ces transactions ont été conclues au prix de 38,00 € par action et devraient être réalisées au plus tard le 20 septembre 2018.

Philippe Rosio, Président-directeur général de Foncière INEA commente : « La montée au capital des dirigeants et de family offices présents de longue date se fait dans un contexte porteur pour Foncière INEA, qui affiche de très bons résultats financiers et progresse rapidement vers la réalisation de ses objectifs de taille et de rentabilité. Ce renforcement s'est fait à la faveur du retrait d'un actionnaire institutionnel qui a contribué au cours des années passées au développement de la Société et que nous ne pouvons que remercier. »

(1) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées de droits de vote et sans tenir compte du fait que le droit de vote double stipulé à l'article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement des droits de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.

Prochain communiqué :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : le 11 octobre 2018

A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)

Créée en mars 2005, Foncière INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. Foncière INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics. Au 30 juin 2018, son patrimoine est constitué de 77 sites immobiliers représentant une surface totale de près de 348.000 m² et une valeur de 752 M€, offrant un rendement potentiel de 7,2%. Foncière INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d'ici à 2021 tout en continuant d'améliorer sa rentabilité.

Plus d'information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





Contacts

FONCIERE INEA

Philippe Rosio

Président Directeur général

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46

p.rosio@fonciere-inea.com







Stéphanie Tabouis (Publicis Consultants)

Tél: +33 6 03 84 05 03 stephanie.tabouis@publicisconsultants.com







Louis Branger (Publicis Consultants)

Tél: +33 6 76 23 52 85 Louis.branger@publicisconsultants.com









