Foncière INEA : acquisition de bureaux à Toulouse

21/09/2018

Foncière INEA annonce qu'il vient d'acquérir en VEFA (vente en état futur d'achèvement) et en blanc deux des trois immeubles à usage de bureaux (soit 6.342 m²) de l'opération Wooden Park, réalisée par Nexity dans la ZAC de Basso Cambo à Toulouse.



'Il s'agit du premier ensemble tertiaire en structure bois massif de la métropole toulousaine. Les immeubles seront certifiés BREEAM niveau Very Good et répondront au label bas carbone (BBCA)', note la foncière.



Le prix s'élève à 16,7 millions d'euros HT acte en main et la livraison du premier immeuble est prévue pour fin 2019. La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate Investissement Régions dans le cadre d'un mandat exclusif confié par NEXIMMO.



