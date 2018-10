Foncière INEA : hausse de 13% du CA à neuf mois

11/10/2018 | 10:51

Foncière INEA affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année de 28,1 millions d'euros, en hausse de plus de 13% par rapport à la même période en 2017. A périmètre constant hors effet des tombées de garanties locatives, il s'inscrit en progression de 2,1%.



'L'activité locative est très soutenue cette année, avec 51 baux signés sur plus de 31.500 m² au 30 septembre, la plupart portant sur les immeubles neufs entrant en portefeuille', souligne la société foncière.



La commercialisation du pipeline d'opérations en cours de construction est également active. Le troisième trimestre en particulier a été marqué par la signature d'un bail de 6.370 m², soit la totalité du programme 'Nantîl Extension', qui doit être livré à l'été 2019.



