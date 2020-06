Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Foncière INEA annonce l’acquisition, auprès de la SCCV Campus Chartreux représentée par les promoteurs Domidea Promotion, FSc Promotion et CGI Group, d’un ensemble de bureaux et de laboratoires de recherche situé sur le pôle technique Inovallée à Grenoble. Il s’agit d’une VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) offrant 4 852 mètres carrés de surface locative, avec 148 places de parking. Sa livraison est prévue à la fin 2021.Cette acquisition est sécurisée via un bail d'une durée ferme auprès d'une entreprise de logiciels de mesure 3D, la société Metrologic Group, déjà présente sur Inovallée et qui va ainsi doubler sa superficie d'accueil pour ses nouveaux collaborateurs dans un contexte de forte croissance.