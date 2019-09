Fonciere Paris Nord : Communiqué de presse sur les comptes semestriels au 30 juin 2019

Dans le litige opposant la filiale PAMIER au groupement LACATON & VASSAL & VASSAL, la cour d'appel de Paris a condamné le 23 novembre 2018 solidairement PAMIER et la société VINOHRADY au paiement de diverses factures, des indemnités de résiliation de contrat, des dommages et intérêts pour un montant de 550 K€ (intérêt compris et article 700).

Il en est de même pour l'accord négocié avec la CCSF pour le règlement de la taxe foncière des copropriétaires (plan de paiement respecté) et pour lequel la CCSF a également demandé à l'administration fiscale la remise la plus large possible des pénalités.

Suivant le respect du plan de paiement accordé par la CCSF fin juin 2016 pour solder, hors majorations, une partie de la dette foncière 2010 à 2013 et la totalité de la dette sur la taxe sur les bureaux de cette période, la CCSF a demandé à l'administration fiscale la remise la plus large possible des pénalités afférentes aux taxes réglées. Un premier dégrèvement des majorations pour paiement tardif a été accordé en totalité pour 72 K€ en date du 26 mars 2019 au titre de la taxe foncière 2012 de PAMIER. Les autres dégrèvements sont attendus.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 s'est élevé à 132 K€ (loyers 1 K€ et charges refacturables 131 K€) contre 160 K€ au premier semestre 2018 (loyers 22 K€ et charges refacturables 138 K€).

A la date d'arrêté des comptes, il ne reste plus aucun locataire, le dernier locataire de l'immeuble Ampère étant sorti début avril 2019 à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord de résiliation anticipée.

L'immeuble Le Bonaparte est totalement mis à nu et le curage du Continental s'était poursuivi jusqu'à la fin de l'année 2018 et début 2019.

Au 30 juin 2019, le patrimoine du Groupe Foncière Paris Nord est composé de 3 immeubles et de l'ancien Restaurant Inter-Entreprises situés au Centre d'Affaires Paris-Nord - 183 avenue Descartes au BLANC MESNIL (93) :

Les immeubles Ampère, Continental et le RIE représentent une surface totale d'environ 39 000 m² ;

Le bâtiment Bonaparte partiellement démoli a une SHON de 15 000 m².

Au 30 juin 2019, la valeur du patrimoine, selon la méthode du coût amorti (soit la valeur nette comptable), s'élève à 16,8 M€ (prenant en compte 0,33 M€ de dotation nette aux amortissements) contre 17,2 M€ au 31 décembre 2018.

Perspectives

Pour préparer au mieux la cession du site (ou de sa filiale PAMIER) autorisée par l'Assemblée Générale du 20 juillet 2017, le Groupe a poursuivi la restructuration du site en poursuivant le curage de l'immeuble Le Continental et en finalisant le départ du dernier locataire.

Il a également été déposé les demandes de permis de démolir de l'immeuble Le Continental et de l'immeuble Le Bonaparte. Celui du Continental a été obtenu en août 2019. Des devis ont été demandés afin de réaliser, dans un premier temps, les travaux d'enlèvements des façades.

Le dossier de cession est toujours étudié par différents acteurs intéressés par ce grand projet d'urbanisme résidentiel. Les projets résidentiels annexes au site sont la preuve de l'intérêt grandissant pour ce type d'emplacement et de surface.

Le développement du Grand Paris Express, avec la desserte de la ville du Blanc Mesnil par deux nouvelles stations de métro (lignes 16 et 17), augmente l'attractivité du site tout comme l'attribution des Jeux Olympiques (2024), redynamisant ainsi la rénovation urbaine. De plus, le terrain est situé à proximité des autoroutes A1 et A3 et de l'aéroport du Bourget, plus grand aéroport d'affaires d'Europe.

La gare de la ligne 16 se situera en lisière du Parc Jean Duclos, face au Centre d'Affaires Paris Nord, à moins de 400 mètres du site. Elle donnera un accès direct au centre-ville. La mise en service est prévue en 2024 pour les Jeux Olympiques.

L'implantation de deux futures gares du Grand Paris a déjà entraîné la mise en place de nombreux projets urbains de grande ampleur.

L'entreprise en charge de la construction de la gare s'installe depuis début 2019, les premières machines sont acheminées sur le chantier. Le tunnelier qui doit creuser les 3,3 Km entre Aulnay-Sous- Bois et Le Blanc Mesnil a été inauguré le 14 septembre dernier. La prochaine grande phase de travaux concernera la réalisation des parois qui forment l'enveloppe souterraine de la future gare.

Projet de redéveloppement du site en lien avec le projet « Grand Paris » prévu pour 2024

Le Conseil d'Administration précise à nouveau que les perspectives très favorables offertes par le nouveau PLU doivent faire face à la lourdeur de la procédure administrative d'approbation du nouveau projet d'aménagement du site qui ne permet pas à Foncière Paris Nord d'avoir une vision précise du calendrier de décisions prises par la Mairie et par le préfet qui valide ce projet.

Evènements postérieurs à la clôture :

Aucun événement significatif n'est intervenu postérieurement au 30 juin 2019.

