Foot Locker : Susquehanna abaisse son opinion

26/08/2019 | 13:45

Susquehanna abaisse son opinion sur Foot Locker de 'positive' à 'neutre' et réduit son objectif de cours de 46 à 39 dollars, après la publication vendredi de trimestriels jugés 'décevants' et avec des perspectives considérées comme 'trop optimistes'.



S'il reconnait que le titre du distributeur d'articles sportifs semble très bon marché, le broker souligne que sa croissance des ventes à surface comparable devra accélérer à au moins +4,3% au second semestre pour atteindre le bas de son objectif annuel.



'Les offres de nouveaux produits pour le second semestre paraissent attrayantes, mais nous craignons qu'elles ne soient pas suffisantes', estime-t-il, ajoutant qu'il 'aurait été prudent de la part de la direction de réduire formellement ses objectifs 2019'.



