FOOT LOCKER : un premier trimestre inférieur aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Foot Locker a affiché, au premier trimestre, un bénéfice par action ajusté de 1,53 dollar contre 1,45 dollar un an plus tôt, et des attentes de 1,60 dollar par action. Pour sa part, le chiffre d’affaires a atteint 2,078 milliards de dollars, en progression de 2,6% et 4,6% en comparables. Les analystes tablaient sur 2,11 milliards. Foot Locker indique être en ligne avec ses perspectives pour l'exercice en cours. Il note que le bénéfice par action devrait maintenant afficher une croissance à un chiffre dans le haut de la fourchette, compte tenu de l'activité de rachat d'action."Nous continuons d'investir dans nos capacités numériques, notre parc de magasins et notre infrastructure, qui, à notre avis, produiront des rendements tant sur le chiffre d'affaires que sur le bénéfice net, créant de la valeur pour les actionnaires à court et à long termes", a déclaré Richard Johnson, président et chef de la direction.