Foot Locker : baisse du BPA ajusté au 2e trimestre

23/08/2019 | 13:33

Foot Locker publie un BPA ajusté de 66 cents au titre de son deuxième trimestre (clos le 3 août), à comparer à 75 cents un an auparavant, pour des revenus stables à 1,77 milliard de dollars (-0,4% en publié et +0,8% en comparable).



'Si nos résultats sont ressortis dans le bas de nos attentes, nous avons observé une amélioration de notre performance de mois en mois', souligne le CEO du distributeur d'articles de sport, Richard Johnson.



Le groupe confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice des taux de croissance des ventes en données comparables 'dans le milieu de la plage à un chiffre' et du BPA ajusté 'dans le haut de la plage à un chiffre'.



