Foot Locker : consensus manqué au 1er trimestre

24/05/2019 | 13:58

Foot Locker publie un BPA ajusté de 1,53 dollar au titre de son premier trimestre, en progression de plus de 5% par rapport à la même période de l'exercice précédent, mais manquant de huit cents le consensus.



A 2,08 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du distributeur d'articles de sport s'est accru de 2,6% (+4,6% en comparable), mais ses investissements stratégiques en infrastructures et capacités numériques ont gonflé ses dépenses.



Foot Locker se déclare en voie de réaliser ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge brute annuels, mais son BPA est désormais attendu en hausse 'dans le haut de la plage à un chiffre', compte tenu de son activité de rachats d'actions jusqu'à présent.



