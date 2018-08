Foot Locker : hausse de 21% du BPA au 2e trimestre

24/08/2018 | 13:25

Foot Locker publie un bénéfice net de 88 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2018, soit 75 cents par action, un BPA en progression de 21% par rapport à la base ajustée de la même période en 2017.



A 1,78 milliard de dollars, le chiffre d'affaires du distributeur d'articles de sport s'est accru de 4,8% en données publiées et de 0,5% en comparable, tandis que sa marge brute s'est améliorée de 0,6 point à 30,2%.



'Nous restons optimistes quant à l'idée que nos gammes de produits en style premium nous positionnent pour réaliser une croissance des ventes en comparable plus vigoureuse au second semestre', affirme le PDG Richard Johnson.



