Foot Locker : Jefferies corrige sa cible

13/03/2020 | 14:28

L'analyste Jefferies corrige ce jour son objectif de cours sur le titre Foot Locker, réduisant ses estimations en raison de l'épidémie de coronavirus.



Jefferies passe ainsi sa cible de 48 à 37 dollars. Le broker reste néanmoins à l'achat sur le titre, et affirme que la 'valorisation est trop bon marché pour être ignorée'.



'Nous constatons une pression supplémentaire sur le BPA du premier trimestre, car la situation internationale du COVID-19 s'est détériorée. Bien que le management n'ait pas pu commenter les tendances commerciales actuelles, ils ont reconnu que l'environnement avait considérablement évolué depuis que la société a donné ses guidances, il y a seulement deux semaines', explique Jefferies.





