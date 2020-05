FOOT LOCKER : dans le rouge

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Foot Locker est tombé dans le rouge à cause du confinement lié au Covid-19. Le distributeur d'équipements sportifs a suspendu son dividende pour sécuriser sa trésorerie. Le groupe a accusé au premier trimestre clos le 2 mai une perte nette de 98 millions de dollars, ou 93 cents par action, contre un bénéfice de 172 millions, ou 1,52 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte nette est ressortie à 67 cents contre un consensus de 12 cents. Les ventes ont chuté de 43% à 1,18 milliard. La marge brute est passée de 33,2% à 23%.