FOOT LOCKER : s'attend à des ventes en hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Foot Locker a annoncé ce lundi s'attendre à un bénéfice par action (BPA) au second trimestre 2020 compris entre 0,38 et 0,42 dollar. En données ajustées, il serait de 0,66 à 0,70 dollar, alors que le consensus FactSet attend une perte de 60 cents. La chaîne de magasins de sport estime également que les ventes à périmètre comparable ont grimpé de 18%, contre une baisse de 23,6% attendue, sans toutefois en donner le montant."Alors que nous avons continué à rouvrir des magasins tout au long du trimestre, nous avons constaté une forte réaction des clients à nos assortiments, qui, selon nous, a été favorisée par le report de la demande et l'effet des mesures de relance budgétaire", a déclaré le groupe dans un communiqué.