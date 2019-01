Footasylum : dégringole après son avertissement 0 08/01/2019 | 11:41 Envoyer par e-mail :

La petite entreprise britannique Footasylum subit l'une des plus fortes baisses de la journée à Londres, en cédant 17% à 27 GBp après avoir lancé un avertissement. Les résultats seront situés dans le bas de fourchette des attentes, a précisé l'enseigne qui commercialise des chaussures et du prêt à porter pour adolescents et jeunes adultes.

Comme nombre de ses concurrents, l'entreprise a dû multiplier les promotions et opérer des déstockages, ce qui a grevé les marges. Le chiffre d'affaires devrait toutefois être conforme aux attentes. La situation a été éclaircie par les déstockages opérés, estime le bureau d'études Liberum, lié à la société par un contrat de suivi. "Si les abaissements d'objectifs constituent des déceptions, j'espère que nous avons passé le nadir des mauvaises nouvelles", a écrit l'analyste en charge du dossier, qu'il valorise 30 GBp par titre et recommande de conserver.









© Zonebourse.com 2019