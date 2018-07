Forbo engrange de solides résultats semestriels

Zurich (awp) - Le groupe industriel Forbo a vu l'ensemble de ses résultats progresser nettement au premier semestre 2018, porté par ses deux divisions et toutes les régions. Le groupe de Baar confirme vendredi ses objectifs pour l'ensemble de l'année. L'action profitait de ces annonces.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a bondi de 10,3% sur un an à 668,8 millions de francs suisses, dont 462,7 millions dans les revêtements de sol et 206,1 millions dans les bandes de transport. Hors effets de change, les recettes totales ont pris 5,8%.

La région Asie/Pacifique et Afrique (+8,6%) a crû le plus vite en monnaies locales suivie des Amériques (+7,1%) et de l'Europe (+4,7%).

La rentabilité a suivi le même tempo. Le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est étoffé de 10,9% à 75,3 millions et la marge afférente a augmenté légèrement à 11,3% contre 11,2% à la même période un an plus tôt.

Le bénéfice net des activités poursuivies a pour sa part connu une hausse de 8,9% à 58,7 millions, précise le communiqué du groupe actif dans la construction.

L'ensemble des résultats est supérieur au consensus AWP.

Pour l'ensemble de l'année, Forbo vise une légère hausse des recettes et du bénéfice net des activités poursuivies ajusté des effets uniques.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) estime que Forbo a enregistré un très solide premier semestre. Malgré la pression sur les prix des matières premières, le groupe est parvenu à améliorer sa marge opérationnelle (Ebit). En outre, les analystes s'attendent à une poursuite du programme de rachat d'actions.

Vontobel juge les résultats "impressionnants", dans un environnement pourtant marqué de nombreux défis. La valorisation actuelle du titre est jugée attractive par les analystes.

A 11h00, le titre s'envolait de 9,3% à 1550 francs suisses dans un marché élargi (SPI) en hausse de 0,11%.

lk/ol/buc